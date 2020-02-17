Нам стыдно за такую власть

Такого снега еще не было в Усть-Канском районе в наше время. Застал нас врасплох. Руководители нашего района и работнички ДРСУ, привыкшие к халявам, не знают, что делать. Оказывается ДРСУ не умеют чистить дорогу вообще. Все мы свидетели. Просто тратят солярку. Понятно, во главе частной организации сидит руководителем женщина. Где мужики?

Я знаю, пьют водку или на декретном отпуске. Глава района господин Пильтин сразу в отпуск, чтобы крайним не быть. Вообще удивляюсь, как он работает. Слышала его отчет перед народом год назад примерно. Говорит: "Я построил в районе

мосты, крепкие и красивые". Оказывается, про мосты, которые прошли по ЧС, когда речки поднялись и снесли, это не он строил. Строили, кто выиграл, и строили на деньги уже выделенные государством. Он сидел и присваивал чужие заслуги. Нас за дураков считает что ли?

Один раз он хапнул деньги с другом Кабиным от угля и попались. Объясняли проверяющим, что эти деньги мы взяли якобы на ремонт спортзала. Пришлось из дешевого материала ремонтировать борцовский зал. Куда денешься, за базар надо отвечать, хоть так отремонтировали. Потом сидел, думал, где еще хапнуть бабки, т.к в районе больше негде воровать. Остались только детские учреждения и больница. Больше ничего нет.

А комхоз был. Он взял его развалил и продал Кабину за копейки, работников оставил без работы. Теперь Кабин там организовал мини-казино (собираются и играют в карты) и приют для бездомных собак. Когда я узнала от знакомого, что, чтобы содержать бездомную собаку в приюте, государство выделяет деньги в размере сто с лишним рублей на одно животное в сутки, чуть не упала на ровном месте. Как так? Была на школьном собрании, и там говорили, что выделяют на питание на одного ребенка 8 или 9 рублей в день. Вот почему чуть не упала. Получается бездомная собака дороже ребенка?

Фонтан в райцентре не работает. А красиво было. Фонтан делал Маиков бывший глава, т.е близкий дружок Пильтина. Какие друзья, сами знаете. Фонтан не один Маиков по кличке "Яшка" строил, помогал Бердников А.В. Он, наверное, не хочет ремонтировать то, что строил "Яшка". Народ думает по-другому, что глава нынешний ни то, что строить, командовать не умеет, а сохранить то, что есть доброе, не может.

Предлагаю следующее:

1. Уважаемый Пильтин Г.Н. пересмотрите свою работу и работу своих приближенных. Посмотрите со стороны, как Ваши приближенные разговаривают с посетителями. Их надо учить правильно разговаривать. Они подражают Вам.

2. Прекращайте критиковать людей. Сами кое-как по русски два слова связываете. Свое выступление запишите на магнитофон и послушайте вечерком, один, со стороны.

3. Дайте через газету объяснение, зачем Вы развалили КОМХОЗ. Почему не отремонтировали фонтан. Почему не можете организовать чистку дорог от снега.

4. СХОД по селам и отчет главы района перед народам надо делать сейчас. Конец года. Заодно увидите, как сегодня живет народ. Самый хороший момент узнать правду о себе. Может еще успеете исправить свои ошибки. Лет через 10 чтобы Ваши внуки и внучки не краснели за ВАС.

В магазинах продукты и вообще товар первой необходимости имеется или нет? Все ли обеспечены дровами? Особенно матери одиночки, многодетные. Есть ли корма для животных у людей? Смогут ли они единственный свой источник дохода сохранить? Коммерсанты скупают за дешовку у них скот. Почему так на самотек все идет? В каком состоянии дороги нашего района от сел до райцентра обстоят?

Глава государства Путин В.В. на днях будет отчитываться перед народом, а- ВЫ?

Уважаемый редактор газеты «ЛИСТОК», мои намерения не унизить главу района и его подчиненных. Хочется, чтобы они сделали вывод и правильно работали и руководили людьми. Чтобы не мстили друг другу по пустякам. Народ, который его избрал, должен гордиться, а не стыдиться. Пожалуйста напечатайте — это пойдет на пользу им и нам. Спасибо.

С уважением, простая безработная, но патриот своей Родины - Светлана