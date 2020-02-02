Владимир Пелеганчук уволил врача Усть-Коксинской районной больницы

Министр здравоохранения Республики Алтай Владимир Пелеганчук расторг трудовой контракт с главным врачом Усть-Коксинской районной больницы Александром Манухиным. Исполняющим обязанности главврача стал Константин Шлак, который раньше уже руководил этим учреждением, сообщают "Новости Горного Алтая".

Напомним, Александр Манухин был назначен главврачом в августе 2015 года, сменив на этом посту Светлану Адыбаеву. Коллектив больницы встретил назначенца «в штыки», воспринимал его «варягом» (Манухин – выходец из Алтайского края и много лет там работал). В органы власти неоднократно поступали обращения с просьбой разобраться в ситуации и сменить главврача. В конце концов было принято решение назначить руководителем больницы депутата Госсобрания, врача анестезиолога-реаниматолога Константина Шлака.

Отметим, что он начал работать в Усть-Коксинской больнице с 1989 года, практически сразу после окончания мединститута. С 2001 по 2007 годы был главврачом.