Дорога из Усть-Кумира в Усть-Кан заметена снегом уже больше недели

Жители села Усть-Кумир обратились за помощью к депутату Айдару Кудирмекову и сообщили, что районные власти уже больше недели не могут очистить от снега дорогу на Усть-Кан. Как мы уже писали ранее, после 32 км автодороги проезд невозможен, но районные власти нашли выход, были установлены знаки объезд, теперь желающим добраться до "большого" мира необходимо пробираться по бездорожью, буквально по полю, уточняет Айдар Кудирмеков.

Работы по расчистке автодороги по прежнему не производятся.