Жители села Усть-Кумир обратились за помощью к депутату Айдару Кудирмекову и сообщили, что районные власти уже больше недели не могут очистить от снега дорогу на Усть-Кан. Как мы уже писали ранее, после 32 км автодороги проезд невозможен, но районные власти нашли выход, были установлены знаки объезд, теперь желающим добраться до "большого" мира необходимо пробираться по бездорожью, буквально по полю, уточняет Айдар Кудирмеков.
Работы по расчистке автодороги по прежнему не производятся.
А судя по фотографии к новости, там нет дороги.
Депутат тоже уточнил что проезд по автодороге невозможен. Значит кто то из вас обманывает читалей???
Этой фотографии 101 год в обед.