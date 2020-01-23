В Кырлыке трибуны стадиона горели два дня

В селе Кырлык Усть-Канского района трибуны местного стадиона горели два дня. Как считает депутат Айдар Кудирмеков, причиной присшествия стала халатность местных властей. Возгорание возникло 20 января, по данным инспектора по противопожарному надзору, несколько местных жителей выпивали на спортивном объекте и, чтобы согреться, развели костер непосредственно на трибунах.

Сельской администрации удалось своими силами справиться с возгоранием и они не стали обращаться за помощью к пожарным, но на следущей день не до конца потушенный пожар разгорелся с новой силой. Только тогда местные жители позвонили в МЧС.

В итоге сгорели трибуны стадиона и небольшая пристройка под ними, в которой хранился спортивный инвентарь.

Стоит отметить, что после пожара всплыла наприятная подробность. Как выяснилось, спортивный объект, который функционирует уже порядка десяти лет, до сих пор не оформлен как положено. По документам сгоревшие трибуны были бесхозными, на них не были оформлены права собственности.