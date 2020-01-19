Хождение по мукам, или Чудеса под Старый Новый год

Вот и позади остался старый високосный год – год Огненной (Красной) обезьяны. Вместе жили и выживали, радовались и огорчались… Многие трудности показали истинное лицо тех, кто с упоением обещал хорошо работать во имя и блага людей.

Конечно, правдивые статьи в «Листке» не всем понравились, о чем мы, простые люди, всегда догадывались и ждали с нетерпением изменений в лучшую сторону.

Несмотря на (на первый взгляд) равнодушное холодное реагирование местных чиновников, им досталось «по полной» от вышестоящих должностных лиц. Надо отдать должное Правительству Республики Алтай, все население теперь знает, какой, оказывается, у нас хороший специалист был. И по телефону справку выдаст и в район с оказией пошлет, и в 10 ч. вечера с годовалым ребенком пойдет и выпишет справки на продажу овец и передаст другим с одним лицом! То есть один приезжает и берет на десятерых! А мы, такие черствые и неблагодарные, так ее осрамили в своей статье «Достучаться до небес», что ей так досталось от Правительства, так ее, бедную, ругали, что теперь все – никому ничего, не дождетесь, все будет как положено!

Действительно, уважаемая Наталья Филипповна, вы должны работать так, как прописано в государственных контрактах по найму или трудовых договорах, где четко обозначены права и обязанности, функции и ответственность как работника, так и работодателя. Но, увы, все делать по-своему, всем улыбаться и щебетать, при этом умудряясь печатать, и только в Усть-Кане бедные сельчане смогут понять, где в справке или ином документе – ошибка. И начинается хождение по мукам…

Ведь сидят и работают очень грамотные специалисты своего дела в нотариальной конторе, Пенсионном фонде, администрации, Центре занятости, суде, собесе и др.учреждениях!

Но чудеса случаются… Спасибо Александру Васильевичу Бердникову, не остался равнодушным к нашим проблемам. Поэтому в новом 2017 году Огненный петух все-таки изначально клюнул тех, кто привык дремать в своем кресле, словно на печи… Трактора заработали и наконец между Белым Ануем и Верхним Ануем появилась дорога, эти 12 километров стали проходимыми. Это первое чудо.

Второе же – 13 января 2017 года появилась «Волга» сельского поселения возле школы! Вот подарок-то для села! Все выстроились в очередь на получение справок. Правда, почему-то население не было проинформировано об этом ни объявлением, ни каким-то другим способом. Но все же весть была передана обычным способом: звали соседей, оповещали прохожих по дороге и в магазине стоящих в очереди. И мне сельский библиотекарь Дядянова Ольга Александровна сообщила об это радостной новости по дороге. Я пошла в школу, на второй этаж, в учительскую. Но лицо «высококлассного» специалиста было вмиг омрачено моим появлением. Дождавшись своей очереди, мне пришлось терпеливо выжидать пока она не обслужила еще трех сельчан, то мило улыбаясь, то расспрашивая долго как выдать справку, чтобы все было правильно. Затем пригласила учительницу английского: «Давайте паспорт, я отксерокопирую, вы надолго здесь будете? Полиция часто интересуется…». Я опять ждала, пока почти все не разошлись, только тогда пришлось уделить внимание и мне.

Еще до этого мне пришлось услышать тираду о том, как мы такого добрейшего человека пропечатали в статье. «Ну тогда не работайте за себя и за того парня, - ответила я на ее слова о том, что «мы ждем приказа, когда нам скажут, тогда мы и едем». Тобошева Надежда Наныевна добавила: «Наталья Филипповна даже если позвонишь справку отправляет в район. Я не скажу что она плохой работник. Она всегда помогает».

Тогда давайте соберем сход села, где объявим, как можно получать справки, чтобы другие законопослушные граждане не мучились. Пусть идут в медпункт и звонят – мне такую справку, мне такую туда-то. В чем тогда проблема? Если где-то есть «Одно окно», пусть и у нас будет новшество – «Один звонок». Тогда всем селом соберем подписи под обращением, пусть наша Госпожа и на второй год на Доске Почета остается!

Не знаю, как в других селах, но у нас почему-то удивительным образом администрация сельского поселения из двух сел частенько ходатайствует о награждениях или себя, или своих приближенных. Как-то уж повелось…

Вообще-то в статье, как мне кажется, никто об этом человеке и не обмолвился. Писала я о том, что надо хотя бы два раза в месяц приезжать в Верх-Ануй и выдавать справки. Главы сельских поселений не вечные, они все время менялись, но я прекрасно помню всех, что они работали в селе. И в бытность сельским библиотекарем, библиотека – в центре села на косогоре, машина останавливалась, люди видели и шли за справками и с другими вопросами, платили налоги, оформляли разные документы.

Но с приходом в 2013 году Белявцева Ивана Анатольевича все изменилось в худшую сторону. Оказывается, уже три года прошло, и вот впервые, после публикации в газете, приехать и быть еще такой недовольной, причитая о том, что «теперь я всю ночь буду печатать свои дела…».

Что же нам теперь делать? Наш уважаемый фельдшер на мой вопрос: «Глава за три года хоть бы один раз был в медпункте?» ответила прямо: «Нет, ни разу» не был». Жители села не знают, как его зовут! В заявлениях многочисленных написали: «Белявцеву Геннадию Ивановичу». Это в заявлениях на дрова. Я посмеялась: «Ну, надо было заодно и фамилию изменить на Бугуеву». Они в ответ: «Фамилию-то помним, Белявцев, а вот имени-отчества никто не знает, кто-то сказал вроде бы Геннадий Иванович». Вот так-то, скоро и фамилию забудут…

Жизнь идет своим ходом, и только одного не понять, почему не хочет чиновник хорошо работать? Или специалист? Или руководитель любого ранга? Разве трудно исполнять свои служебные обязанности так, как положено? Ведь при этом ты получаешь зарплату, премиальные, поощрения и материальную помощь! Твой статус и положение, где можешь по-своему манипулировать, унижать, как тебе самой кажется.

Но, увы, взлетев высоко обычно малообразованные люди низко падают. Всему есть предел. И эта некомпетентность, безразличие, равнодушие к проблемам простых сельчан, которые со слезами на глазах у тебя выпрашивают такую нужную бумагу, без которой они не смогут продать своего несчастного бычка!

Ранняя снежная зима заставила многих жителей в ноябре, декабре продавать скот, лошадей, овец… И не только большие хозяйства, имеющие стоянки, скотные дворы, поля и луга, но и те, кто скромно держит ЛПХ у себя дома, в селе. «Лишняя голова КРС стала лишним ртом, ведь запасов сена, кормов не хватит до весны», - рассуждали земляки, ожидая очередную машину местных дельцов и с соседнего Казахстана. Если одни люди выйдут из ворот и сходят за 15 минут за справкой, еще за 15 минут к ветврачу, и нет проблем, то у нас надо ехать, да еще по сугробам.

Дело было в декабре, 25 числа. Люди, добиравшиеся с приключениями до сельского совета в течение четырех часов, так и не успели – рабочий день вышел… Рассказывали мне и просили написать. Я, видя их состояние – обиду, беспомощность, злость за унижение, что им пришлось выслушивать тираду обвинений – «Вы ругаете меня, пишете про меня, а я вас буду теперь кормить, молоко вам дам, с голоду умираете, дров нету у вас, а сами продаете, испеку я вам хлеб, привезу, кому там не хватает, продуктов? Все, рабочее время вышло, ничего не знаю!».

Люди на улице мерзли, дрожали от холода, а кто-то даже заплакал… Тогда, смилостившись, были выданы неверным подданным столь ценные бумаги. Ветврача не оказалось дома, была в городе. Решили во что бы то ни стало идти до победного конца: заправившись в Черном Ануе рванули в Козуль, вернулись в Верх-Ануй к себе домой в три часа ночи – изможденные, униженные, оскорбленные, но по-своему счастливые, потому что заветные бумаги на руках!!! И виноваты эти скотины, что вырастили своим трудом на свою голову! Ходишь, ходишь за ними и зиму, и лето, ухаживаешь, кормишь, поишь, чистишь, а когда наступит момент превратить это чудо с рогами в капитал, столько нахлебаешься, не дай Бог никому! Вот где настоящие санкции!

Везет же людям, которые за полчаса решают все вопросы, а моим землякам нужны дни. Был бы наш сельский совет в Яконуре, было бы намного легче. И дорога в одну сторону получилась бы, и специалисты нормальные, и глава грамотный, все по пути – поехал, взял, отдал в Усть-Кане. Помогите пожалуйста решить эту проблему! В лучшие времена не открыли сельский совет, хотя бы отдайте нас в Яконур! Сколько можно жителям села Верх-Ануй страдать? Одни похозяйственные книги у нас есть, решите этот вопрос, тогда вам народ скажет огромное человеческое спасибо, и останетесь в памяти навсегда!

Галина Тижимеева