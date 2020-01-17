Депутатам Белоануйского сельского поселения угрожают увольнением из-за распространения в сети Интернет видеоролика о том, как несколько человек, жителей села Верх-Ануй, буксировали "Жигули" через заснеженный Яконур. Как сообщил Айдар Кудирмеков, экс-депутат Госсобрания Эл-Курултай Н.Кара-Сал лично угрожала Э.Сусекову, Н.Кокпоевой и А.Карманову, а также двум молодым девушкам, работающим в Усть-Канской районной больнице.
Причиной увольнения стали, как уточнил А.Кудирмеков, многотысячные просмотры под данным видео.
нихрена не понятно. кто кого увольнять собрался? По-понятней можно писать, если уж взялись, а, "депутат" Кырлыкского сельского поселения?