Администрация Белоануйского сельского поселения решила наказать "жалобщиков" из Верх-Ануя

Глава Белоануйского сельского поселения Белявцев И.А. и его секретарь Н.Шуклина отказали двум жителям села Верх-Ануй в предоставлении справок о составе семьи и справки на продажу скота. Свое решение они объяснили тем, что жители этого села направили жалобы в прокуратуру региона, Усть-канское ДРСУ и МЧС, в которых пожаловались на заблокированные снегом дороги.

Граждане, которым отказали в выдаче справок: В. Яшева, А. Яграшев.

Депутату Айдару Кудирмекову тем временем сообщили о еще одном вопиющем случае халатности властей района. Во то время, когда дорога в Верх-Ануй была заблокирован снегом, ребенка больного астомой в районную больницу доставляли при помощи двух тракторов. Один вез больного, другой был в качестве техподдержки, вытаскивал из снега трактор с больным ребенком, когда тот застревал.

Сейчас в Усть-Канском райогне заблокирован снегом участок дороги между селами Усть-Кан и Усть-Кумир проезд невозможен после 32 км автодороги. Муниципальные власти никаких действий не предпринимают, сообщил Айдар Кудирмеков.

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По прежнему сообщение с большим миром для ряда сел района затруднено, в связи с этим воспользоваться качественной медицинской помощью тоже практически невозможно.