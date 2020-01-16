В Усть-Канском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу и покончил жизнь самоубийством

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 35-летней жительницы Усть-Канского района с признаками насильственной смерти. Как говорится на сайте Следственного комитета, в ночь с 11 на 12 января 2017 года в селе Ябоган Усть-Канского района 54-летний мужчина вместе с 35-летней сожительницей употребляли спиртные напитки в компании своего соседа в его доме. В ходе распития спиртного между сожителями произошла ссора на почве ревности, мужчина избил свою сожительницу и увел домой.

От полученных повреждений женщина скончалась у себя дома, а ее сожитель покончил жизнь самоубийством.

12 января 2017 года в дневное время тела сожителей обнаружили соседи.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.