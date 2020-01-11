В Мендур-Соккон не могут завезти продукты из-за заснеженной дороги

В селе Мендур-Соккон замело дорогу во время обильных снегопадов в декаборе. Жительница села сообщила, что проезд был полностью заметен и добираться до села приходилось на санях при помощи лошадей. Фура с продуктами для магазина в селе доезжала до моста через Чарыш, там товары грузились на кошовку и 9 км лошадь тащила ее до деревни.

Сейчас дорогу так толком и не прочистили, есть одноколейная дорога на которой встречный проезд транспорта затруднен.

По состоянию на 10 января, рассказал Айдар Кудирмеков, в селе на полках магазинов практически не осталось продуктов, нет молока, колбас и прочего.