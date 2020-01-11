В селе Мендур-Соккон замело дорогу во время обильных снегопадов в декаборе. Жительница села сообщила, что проезд был полностью заметен и добираться до села приходилось на санях при помощи лошадей. Фура с продуктами для магазина в селе доезжала до моста через Чарыш, там товары грузились на кошовку и 9 км лошадь тащила ее до деревни.
Сейчас дорогу так толком и не прочистили, есть одноколейная дорога на которой встречный проезд транспорта затруднен.
По состоянию на 10 января, рассказал Айдар Кудирмеков, в селе на полках магазинов практически не осталось продуктов, нет молока, колбас и прочего.
на два килограмма мяса на человека в год меньше, чем в предыдущие годы, рыбы — на пять килограммов, молока и молочных продуктов — на девять килограммов, сахара — на один килограмм.
При этом россияне в 2015 году стали есть на килограмм больше картошки, чем в прошлые два года, а кабачков, тыквы и арбузов — на два килограмма больше. Количество потребляемых яиц и хлеба не изменилось,
Постепенно на сено переходить нужно.
Все молчат вдикую, забитые. И администрация на всех уровнях делает вид, что ничего не происходит. Хотя у них бюджеты и полномочия.
Вот если бы у вас была другая система, то выбрали бы вы доеб..стого Кудирмекова шерифом, и он бы гонял этих чертей с береттой и звездочкой на груди до умопомрачения
сегодня в Ньюс Ру проходило, что в Томске ситуация конченная со снегоочистками, говорят про отсутствующую технику, про внутренние дворы и заваленные гаражи, и грозят губеру увольнением.
А в Лайф пишут , что в Омске женщину вывозили санями конными, из за отсутствия дороги из за снега. Женщина чуть не умерла, идет разбирательство. Ссылки не ставлю, потому что ссылки сюда не ставятся из за анонимайзеров или браузера Тор.
Кому интересно найдут по названиям источников
Мэр Томска заявил, что подписи под петицией за его отставку накручиваются Госдепом США
Мэр Томска Иван Кляйн объяснил более чем 16 тысяч подписей, появившихся с 3 января под интернет-петицией за его отставку на онлайн-платформе Change.org, результатом накрутки ботов из Госдепартамента США, которому, по его информации, принадлежит сайт. Об этом томский градоначальник заявил в комментарии местному агентству новостей ТВ2.
Горожане, подписавшие петицию, недовольны плохой уборкой снега и реформой маршрутных сетей, из-за которой в городе возник коллапс пассажироперевозок. "Снег чистится лишь формально. По дорогам, проездам, придомовым территориям и тротуарам невозможно нормально передвигаться ни автомобилям, ни пешеходам. При наступлении весны город превратится в одно сплошное болото, потому что вывозить снег, со слов администрации города, просто некуда. Вопрос с утилизацией снега поднимался несколько раз, но остается в зачаточном состоянии", - говорится в петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину.
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/11jan2017/changeklein.html
а виноват кто?
Правильно- Обама! Россия сэр,
И кто решать будет??
Трамп! Вот Дональд придет и снег вам расчистит, а пока терпите
Один есть, видно, народный депутат- Кудирмеков, ездит, на лошадиный санках даже, фотографирует, статьи пишет в СМИ, обращается во все органы,
И обращаются не в Прокуратуру, а к нему. Потому что он будет суетиться, до президента дойдет.
И вот вопрос...а где ваш депутат??? от Единой России например, что его у вас нет совсем? почему не слышно, АУУУУ!
а где же все хваленое, а где же все значки и ордены и звания, где вы??? Кому вы голоса отдавали в массовом порядке? Посмотрите за кого голосовали жители Мендур Соккона? посмотрите посмотрите, сколько кому процентов.
И с него спросите, почему он не обращается, ваш представитель статьи не пишет