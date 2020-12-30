Медикам из черноануйской сельской больницы пришлось платить за проезд по дорогам Усть-Канского района

Погода опять не радует жителей отдаленных районов. Снова в Усть-Канском районе затруднен проезд на легковом транспорте, да и на любом транспорте, что не имеет способности пробивать себе доргу сквозь сугробы.

Врачи черноануской больницы сегодня, 30 декабря, транспортировали больных в Усть-Кан. По дороге в райцентр они встретили, частника, расчищавщего на своем транспорте заметенную снегом дорогу. Мужчина потребовал с них тысячу рублей за проезд по дороге, чтобы возместить свои расходы.

Врачам пришлось расплачиваться из своего кармана, что, конечно, их очень огорчило. Районные власти вновь не справляются с очисткой дорог от снега, и возможности привлечь технику усть-канского ДРСУ тоже нет.

В общей сложности, за помощью к районному депутату обратились три врача, которые в сумме потратили на расчистку дорог района 7,5 тысяч рублей.