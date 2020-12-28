Суды Республики Алтай не стали отменять итоги выборов в Кырлыке из-за неуказанной судимости. Подана жалоба в Верховный Суд РФ

22 декабря Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Алтай отказала в удовлетворении иска депутата Кырлыкского сельского поселения Айдара Кудирмекова, требовавшего отменить итоги выборов на одном из избирательных участков Кырлыка. Ранее по этому же иску Кудирмекову отказал Усть-Канский районный суд. По словам депутата, на это решение уже подана жалоба в Верховный Суд РФ.

Как мы уже ранее сообщали, иск был подан в связи с тем, что у одного из кандидатов в депутаты по этому округу имелась судимость, которая почему-то не была указана в избирательных бюллетенях. Данный кандидат, Валерий Тодошевич Байрышев в сентябре вновь стал сельским депутатом, а депутатами сельсовета в очередной раз избран главой Кырлыка. Напомню, в начале октября, когда об этой истории стало известно, автор этих строк связался по телефону с председателем Усть-Канской районной территориальной избирательной комиссии Эммой Головиной, котораявозглавляет районный избирком с 1998-го года. По словам Эммы Гергардовны, Валерий Тодошевич Байрышев действительно был судим, приговорён к штрафу, однако судимость уже погашена, а сведения о ней Байрышев указал в заявлении в избирком. На мой вопрос о том, почему тогда сведения о имевшейся судимости, которые должны указываться вне зависимости от её погашения, отсутствуют на сайте cikrf.ru (пункт 9 у кандидата Байрышева там чистый) Эмма Герардовна, к сожалению, отвечать не стала.

Любопытно, что республиканскую прокуратуру в судебном процессе 22 декабря представляла Ирина Тюхтенева, которая в августе участвовала в качестве прокурора в аналогичном процессе, в ходе которого с выборов за неуказанную судимость был снят Вечеслав Кыдатов.

По словам Айдара Кудирмекова, Ирина Тюхтенева согласилась с тем, что данные о судимости Байрышева не были указана в избирательных бюллетенях, однако иск признавать не стала.

Посмотрим, подтвердит ли Верховный Суд России решения республиканских судов. А пока получается, что «крайним» в этой истории оказывается технический специалист, вводивший данные в систему «ГАС-Выборы».

Вот интересно, если бы республиканские власти не были негативно настроены по отношению к Вечеславу Кыдатову, история с его неуказанной судимостью была бы «спущена на тормозах»?