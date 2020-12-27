Власти Усть-Канского района снова отрапортовали о чистых дорогах

В прошедшую пятницу, 23 декабря, прошла встреча главного федерального инспектора Завьялова А.И. и депутата МО "Кырылыкское сельское поселение" Айдара Кудирмекова. В ходе встречи Завьялов попросил депутата помочь в разрешении ситуации с заблокированными снегом дорогами в Усть-Канском районе, из-за чего нарушено обеспечение отдаленных сел продовольствием, медикаментами и прочими необходимыми товарами. Так же в присутствии Айдара Кудирмекова по телефону чиновник попытался связаться с главами сельских поселений.

В частности Завьялов дозвонился в сельсовет села Белый Ануй, где трубку взял глава сельской администрации. Когда глава понял, что его беспокоят из приемной президента Российской Федерации в Республике Алтай, сразу же повесил трубку. При попытке перезвонить, на том конце провода оказался уже секретарь, сообщивший, что на данный момент в сельской администрации никого нет.

Затем секретарь Завьялова дозвонилась в администрацию района, чтобы уточнить ситуацию в отдаленных селах, осуществляется ли обеспечение сел необходимыми товарами и продуктами, есть ли дороги. Там на телефонный звонок ответил Рустам Кокушев, замглавы Усть-Канского района. На вопросы Главного федерального инспектора по РА он ответил:

"Некая Галина Тижимеева (прим. ред. корреспондент газеты "Листок") нагнетает обстановку. Голода людей в Верх-Ануе не имеется. Все дороги Усть-Канского района очищены, проезд автоторанспорту есть везде".

Как сообщает Айдар Кудирмеков, дороги до сих пор не чистятся и проезд не везде возможен. Например, в Кырылыке, чтобы разъехаться ГАЗели с КАМАЗом, рассказал житель села А.Кыпчаков, ГАЗели необходимо на колее остановиться, заехать в сугроб с риском опрокинуться, пропустить КАМАЗ и только потом продолжить движение по колее, где невозможно встречное движение авто.

Просьба жителей района присылать в редакцию фото и видео, чтобы опровергнуть откровенную ложь администрации о якобы проделанной работе по очистке дорог Усть-Канского района от снега.

Фото можно присылать на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или на контакты, указанные в газете "Листок".