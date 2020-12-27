В Усть-Кане 19 ребятишек пополнили ряды кадетов

В средней общеобразовательной школе села Усть-Кан состоялась торжественная церемония принятия присяги учащимися кадетских классов.

Как рассказывает сайт республиканской полиции, семь лет под руководством офицеров-воспитателей - ветеранов органов внутренних дел Евгения Мекешева и Петра Ябыкова 45 школьников занимаются физической, строевой и огневой подготовкой, изучают воинский устав и единоборства. Ребята, с большим желанием посещают занятия военно-патриотического клуба «Гвардия», работу которого также курируют ветераны и действующие сотрудники полиции.

Итогом занятий стала торжественная церемония приведения к Присяге, которую у юных патриотов приняли начальник отделения УУПиПДН подполковник полиции Эжер Иртаков и старший полицейский группы конвоя прапорщик полиции Алексей Шарков. Ряды кадетов пополнили 19 мальчишек и девчонок – учащихся 5, 6 и 8 классов решивших в дальнейшем связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.

Принимавшие участие в торжественном мероприятии представители органов власти и общественности отметили, что кадетские корпуса во все времена готовили достойных граждан своей страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести и преданности Родине. Они пожелали ребятам с честью и достоинством нести почетное звание «кадета», а в будущем пополнить ряды военнослужащих Вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов нашей страны.