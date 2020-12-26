На сессии депутатов Усть-Канского района Урмат Князев, прошедший в райсовет по списку ПАРНАС, открыто высказал критику в адрес главы района Григория Пильтина:
- Почему депутаты не могут до вас достучаться? И вы не слышите доводов критики?
- Не надо до меня достукиваться! - грубо прервал народного избранника Григорий Николаевич.
Критика была связана с недовольством стилем руководства и распределением денежных потоков в районе. В частности, по ситуации с уборкой снега, когда главам сельских поселений рекомендовали занятся очисткой улиц и дорог от снега за собственные средства, пообещав, что позже все будет возмещено. На это ранее деньги выделялись, но были потрачены совсем на другие нужды.
Айдар Кудирмеков, депутат МО «Кырлыкское сельское поселение»:
- Этим заявлением характеризуется весь стиль руководства Усть-Канского района и главы, и его замов. Разумеется и меня, и депутата Князева ответ Пильтина, что до него не надо достукиваться, что он глух к жалобам избирателей, не устроил. Придётся решать вопросы через Владимира Путина".