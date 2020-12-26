В Усть-Кане из-за снега полностью обрушилась крыша одного из частных домов

Многие жители Усть-Кана и приезжие во время прогулок по селу обратили внимание на то, что в Усть-Канском районе существует так называемая "скрытая власть" должностных лиц района, которые длительное время покрывают нарушения закона, пользуясь своим должностным или служебным положением. Например, то, что крыши административных зданий и частных домовладений не очищены от снега стало своеобразной традицией. В любой момент от падения с крыш снежных масс может произойти трагедия, как это уже случалось не раз в крупных городах, таких как Москва, Новосибирск и другие.

Например, в г. Киров в феврале 2015 года с крыши пятиэтажного дома на коляску с одномесячным ребенком упала ледяная глыба. Малыша госпитализировали с серьезными травмами. Месяцем позже, в марте 2015 года, ледяная глыба обрушилась с крыши дома на 6-летнюю девочку. Врачи неделю боролись за жизнь ребенка, к сожалению, девочка, не приходя в сознание, скончалась.

С успешным избранием меня депутатом МО «Кырлыкское сельское поселение» ко мне стали часто обращаться чуть ли не с "чрезвычайными вопросами". Так Главный федеральный инспектор РА А.И.Завьялов в здании Госсобрания спросил меня: «В Усть-Кане крыша дома обрушилась? Ты в курсе, там Пильтин помогает пострадавшим жертвам этого дома на ул. Лесной?» Я ответил: «Не знаю, скорее всего нет, это же частный дом. Но он расположен прямо через забор с Усть-Канской районной прокуратурой».

В социальных сетях пользователи возмущаются отсутствием внимания к этой проблеме со стороны коммунальщиков. Напомним, в начале декабря 2016 года произошло полное обрушение кровли частного дома по адресу с. У-Кан, ул. Лесная, 6. В нем расположены четыре квартиры. Вероятной причиной происшествия стал скопившийся на кровле снег, накануне ночью в Усть-Канском районе бушевала стихия. Кроме того, в МО «Усть-Канский район» после «ябоганского снежного коллапса» не создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий природной стихии, к которым, я полагаю, относится и обрушение крыши дома на ул. Лесной, 6.

Во всех этих чрезвычайных происшествиях, в числе которых несколько ДТП: падение барнаульской фуры с углем в урочище «Бельтир», ДТП от 01.12.2016, где пострадал депутат, обошлось без человеческих жертв. Но сколько еще должно произойти ЧП, чтобы наконец-то были приняты, как говорят прокуроры, исчерпывающие меры прокурорского реагирования?

Предприниматель из Усть-Канского района С.А.Молчоев:

- К сожалению, не получается у нас мобилизовать работу ни администрации с. Усть-Кан, ни районной администрации, ни коммунальщиков, как положено. Я лично сам съездил к пострадавшим, спросил, нужна ли помощь.

По мнению предпринимателя, не все зависит только от коммунальщиков, так МУП «Коммунальщик» в с. Усть-Кан давно ликвидировано. На 230 так называемых двухскатных крыш многоквартирных домов у нас в селе не имеется даже одного промышленного альпиниста. Получается, что сельчане брошены на произвол и разгул снежной стихии что называется «один на один».

Станислав Темерев, помощник депутата Омского Заксобрания побывал в гостях в районе и с интересом ознакомился с остатками МУП «Усть-Канский Комхоз», от которого осталась общественная баня, превращенная местными дельцами в гараж.

По словам Станилава Темерева, встречать в таком состоянии следующую зиму нельзя. К началу следующей зимы и ДРСУ, и коммунальные службы должны будут переоборудовать парк снегоуборочной техники, усовершенствовать работу по предупреждению последствий от событий чрезвычайного характер .

В противном случае все повторится, глава района снова объявит «режим повышенной готовности», чтобы не проводить своевременно мер по предупреждению серъезных последствий и чрезвычайных ситуаций.

Житель с.Яконур Эркеш Чербыков рассказал, что после обрушения крыши дома, некоторые жильцы, например, Ырысту Сюгенев, не дожидаясь помощи от Фонда чрезвычайных ситуаций, переехали жить в другое село.

Таким образом, подводя итоговую черту, можно сказать, что руководство Усть-Канского района со своими обязанностями во время «режима повышенной готовности» полностью не справилось, чему подтверждением являются не только закрытые от комментирования страницы «ООО Усть-Канское ДРСУ» в соцсети «В Контакте», но еще и исключение меня из числа пользователей официальной группы «Новости Усть-Канского района», модерируемой сотрудницей районной администрации.

Необходимо похвалить и.о. мэра Горно-Алтайска Ольгу Софронову, она, объявив режим «повышенной готовности по ЧС», привлекла даже студентов ЗВТ и ГАГУ на очистку от снега, которым заплатили по 100 рублей за час уборки.

В Усть-Канском районе потребителями федеральных средств, целевым образом выделенных на ликвидацию от последствий стихии, стало снова Усть-Канское ДРСУ. Иными словами, в режиме ЧС, нажились федеральными средствами не студенты и не жители.

К большому сожалению, многие избиратели разочаровались в главе Усть-Канского района, и время, когда он находился у власти, надолго запомнится жителям Усть-Канского района как «Эпоха Пильтина».

В отличии от шебалинской прокуратуры, усть-канская райпрокуратура оказалась ленивой. Шебалинский прокурор С.В.Пиндык проявил честность, указав главе района на недостатки в работе Шебалинского ДРСУ, указав в иске, что множество населенных пунктов, в том числе и райцентр Шебалино, не очищены от снега. Шебалинский суд, рассмотрев иск к главе Шебалинского района, обоснованно привлек главу Шебалинского района к административной ответственности в виде административного штрафа 300 000 рублей.

Айдар Кудирмеков, депутат МО «Кырлыкское сельское поселение»