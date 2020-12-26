18-летний преступник из Омска осужден за убийство в Усть-Канском районе

18-летний житель Омска Андрей Пешков признан виновным в убийстве и краже. Согласно данным сайта Следкома РА, 31 мая турист из Москвы прибыл на отдых в Усть-Канский район. Накануне отъезда, 8 июня 2016 года в ночное время в доме на одной из туристических баз турист употреблял спиртное в компании других отдыхающих, в том числе 18-летнего приезжего из города Омска Андрея Пешкова. Позднее, Пешков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в гостиничный номер туриста, откуда совершил кражу денег и имущества, принадлежащего потерпевшему на сумму более 42 тыс.рублей. После чего, Пешков нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом, от полученных повреждений последний скончался.

Желая скрыться с места преступления, Пешков попытался угнать автомобиль марки «Audi Q7», однако не смог завести его. После этого Пешков попытался угнать автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», но не смог проникнуть внутрь автомобиля, был замечен собственником и скрылся. Продолжая попытки скрыться, Пешков ушел в село Усть-Кумир, где проник в гаражный бокс, в котором находились автомобили туристов и совершил угон автомобиля марки «Toyota Land Cruiser 120». Отъехав от гаражного бокса на несколько метров, он оставил автомобиль из-за недостаточного количества топлива. После этого, Пешков выгнал из гаражного бокса другой автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 120» и скрылся на нем с места происшествия.

Установлено, что уроженец города Омска Андрей Пешков не имеет постоянного места жительства, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и объявлен в федеральный розыск судом города Омска.

Судом Пешкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.