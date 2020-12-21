Достучаться до небес

Уважаемый Александр Васильевич, позвольте мне обратиться к вам от большинства жителей села, до боли вам знакомого, - Верх-Ануй, что в Усть-Канском районе. Вы не раз приезжали сюда, на малую родину Юрия Васильевича Антарадонова. То школу после ремонта открывали, то спортзал и детсад, затем опять открывали мемориальную доску с присвоением имени школе…

На первой встрече я задала вам вопрос: когда у нас будет мобильная связь? Но ответа так и не получила, прошло 10 лет. Связь будет, я добилась сама. Но как жили мы, забытые богом и властью, так и живем до сей поры, на дворе 2016-й кончается…

В послании Президента РФ Путина Федеральному Собранию говорится о том, что первоочередная задача органов власти - это забота о людях. Все ветви исполнительной и законодательной власти должны уделять особое внимание жителям сельских населенных пунктов, отдаленных и труднодоступных, социально незащищенных, люди в них не должны себя чувствовать ущемленными и отвергнутыми! Каждый человек должен пользоваться всеми правами, гарантированными Конституцией РФ, в полной мере! Гарант - Президент!

Мы же, и млад, и стар, взываем о помощи. Разве вам, Главе РА, председателю правительства, не стыдно за работу частного ДРСУ Айата Унутова? Почему мы, население села Верх-Ануй, должны страдать из-за этого немощного управления? Мы возмущены тем, что уже два месяца живем без дорог!

Рейсовый автобус "Горно-Алтайск - Черный Ануй" уже два месяца как не появляется в нашем населенном пункте! А ведь у нас дети-студенты в городе, родственники, внуки. Автобусом мы отправляем посылки, встречаем на каникулы детей и внуков, отправляемся в больницы, уезжаем в соседние регионы по разным делам. Зная, что автобус отъезжает строго по расписанию, без суеты завершаем все дела в районе. А теперь?

Мы вынуждены, как караван в пустыне Сахара, выезжать по 10-15 машин в одной цепочке, подстраховывая друг друга. Берем лопаты, надеваем на колеса цепи, в багажнике - запаска, бензин и трос. Расчищаем вручную дорогу до Яконура, а ДРСУ получает огромные барыши!

Мы, мужчины и женщины, толкаем, вытягиваем, копаем, звоним и просим прийти на помощь! Но никто не соизволит приехать и расчистить дорогу.

13 декабря ехали более десятка машин, все застряли, не сумев пробиться к Яконуру. Звоним во все инстанции. "Пильтин в командировке", - отвечает приемная. "ДРСУ чистит нижний куст", - отвечает ЕДС. "Хорошо, сейчас подъедет инженер на КАМАЗе", - отвечает сельское поселение. "Сообщим…", - отвечает 112.

А толку-то нет! Сами выбирались. И к обеду только приехали в район. Думали, что хоть к вечеру прочистят участок, но не тут-то было, вечером та же "картина маслом". Опять толкаем, копаем, тянем-потянем, и домой прибываем к восьми вечера. А зима только начинается!

Почему наш отрезок дорог не отдать в Солонешенское ДРСУ? Примите меры, пожалуйста! Дороги появляются на 1-2 дня, и опять мы неделями отрезаны со всех сторон! За справками приходится ходить в Белый Ануй пешком или ехать на лошади, тракторе! Почему администрация не соизволит повернуться к жителям Верх-Ануя лицом, а не задом? Можно же к многострадальному народу приехать хотя бы два раза в месяц?

То, что никто из Правительства РА и пальцем не пошевелит, чтобы навести порядок в районе, наводит на мысль, а не специально ли это делают? Может быть, чей-то заказ извне, чтобы народ совершенно разочаровался как в партии, так и в самом Президенте?..

Мы звонили, писали, жаловались. Ответы я высылаю для публикации. Со мной лично встретились только представители МЧС района и республики, обсудили проблемы, увидели своими глазами, сняли на фото, пообещали помочь в решении вопросов. Но остальные дремлют, как будто у них нет работы, кроме как караулить очередной выход "Листка", закупая оптом, лишь бы не читали простые граждане - жители Усть-Канского района! Но народ наш не лыком шит, умудряются и одну газету прочитать всем селом!

Уважаемый Александр Васильевич, люди терпят, переносят большинство молча, скрипя зубами, но слабая работа органов власти и "женского" ДРСУ частника Айата Унутова очень сильно подрывают ваш авторитет. Неужели мы должны бить в колокола на Кремлевской башне? Придется, если местная власть нерешительная и слабая, которой указ президента вовсе не указ!

К сожалению, если не будет положительного решения проблемы с дорогами, мы будем вынуждены собрать подписи в "Верх-Ануйком послании" Президенту России, и я уверена, что ответ будет незамедлительным.

Выйдем с предложением также провести по нашим дорогам ралли "Париж-Даккар", переименовав в "Париж-Алтай-Ануй". Вот где экстрим, экзотика, адреналин! Только КАМАЗом и ездить по ямам, ухабам, горкам и перевалам!!! Думаю, и КАМАЗы развалятся на наших трассах! Зато на весь мир пойдет слава о наших экстремальных дорогах!

Галина ТИЖИМЕЕВА

P.S. Высылаем в "Листок" список семей, нуждающихся в дровах и муке. После некоторой "обработки" бюджетников, были вычеркнуты фамилии учителей, тех. персонала, работников дошкольных учреждений. То есть они приходили в магазин, где висел список, и старательно почему-то закрашивали свои фамилии. Как напугали? Можно только догадываться…

Сельское поселение, то бишь глава, должен приехать и выделить лес, но он сидит за сугробами, как Емеля на печи. Хорошо ему, не видно, не слышно, пропало из поля зрения целое село!

На данный момент общая обстановка в с. Верх-Ануй такова: нужно 100 булок хлеба, 50 мешков муки по 25 килограммов, 20 шт. бутылок молока. В дровах и муке нуждаются 80 процентов населения! В лесу - сугробы, доставка муки не идет к нам, дороги нет из Белого Ануя. Из Усть-Кана люди тоже не могут привезти продукты - машины перегружены пассажирами, соляркой, бензином.

От редакции. Наш корреспондент прислала в редакцию список из более чем 60-ти фамилий людей, нуждающихся в муке и дровах, среди них - пенсионеры, матери-одиночки, вдовы с детьми. Если МЧС или другие структуры заинтересуются, обращайтесь в редакцию "Листка". Если дороги будут в прежнем состоянии, а зима - такой же многоснежной, вполне вероятно, что в отдаленном селе может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за нехватки топлива и продуктов питания.

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