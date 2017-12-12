Что мы оставим потомкам?

Открытое письмо от жителей с.Акташ и с.Чибит

В Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Алисову А.А.

В Комитет по охране, использованию и воспроизводству животного мира Республики Алтай Ойношеву А.П.

В редакцию газеты "Листок" Михайлову С.

Уникальность природных ресурсов Республики Алтай известна далеко за пределами региона. Поток туристов говорит о популярности отдыха здесь. ОЛюдей привлекает девственная природа, чистый воздух и возможность отдыха без больших затрат, т.е. данная сфера не столь развита как в других регионах или даже странах. Если в Майминском и Чемальском районах уже есть базы, соответствующие европейским стандартам, то в отдельных северных районах еще нет. Улаганский район не составляет исключение.

В последнее время в наш район поток туристов увеличился. Можно гордиться Пазырыкскими курганами, скалами Красных ворот, каменными грибами, многообразием озер, богатых рыбой. Но вызывает тревогу строительство небольших, в 2-4 домика, туристических баз, которые строятся возле рек, на землях некогда называемых как сельхозугодья. Речь идет непосредственно о застройке базами сельхозугодий возле р.Мёнка через Чуйский тракт в районе с.Акташ. Возможно через год-два население не сможет отдохнуть в этом районе и не сможет попасть на гору, т.к. переход к ней будет застроен. Детям села негде будет купаться, у рек уже поставили туалеты и бани, в итоге все нечистоты попадают в р.Мёнка. Спрашивается, на каком основании данная территория была выделена на строительство турбаз и причем не жителям села?!

Застройка также началась в живописном уголке у слияния р.Бельгибаш и р.Чуя, где ежегодно гнездятся серые журавли, занесенные в Красную книгу Республики Алтай. Они уже слетают со своих привычных мест и их вряд ли можно будет вернуть вновь! А ведь это место находится в списке особо охраняемых территорий регионального значения с описанием границ на территории Республики Алтай. Как это возможно? Неужели меркантильные интересы стали выше чувств прекрасного?

Кто только и по какому разрешению берет эти места для застройки? Вероятно, те, кто ближе к власти и у кого есть стремление "урвать куш", пока не поздно!

Хотелось бы бить в колокола!

Остановитесь, люди!

Что же мы остави потомкам?

Под письмом 47 подписей, данные имеются в редакции

На фото Серый журавль