За истязание своего сына житель Улаганского района осужден условно

Прокуратура Улаганского района в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным сайта республиканской прокуратуры в течение четырех месяцев мужчина систематически наносил своему сыну побои, причиняя тем самым мальчику физические и психические страдания.

С учетом личности подсудимого, мнения потерпевшего и его законного представителя, просивших не лишать гражданина А. свободы, а также примирением сторон, суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.