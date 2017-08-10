Пешеход погиб в ДТП в Улаганском районе

10 августа в селе Улаган около 0:20 часов 38-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ-3309, допустил наезд на 37-летнюю односельчанку, которая переходила проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством, вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в районную больницу, где от полученных травм скончалась. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат, говорится га сайте МВД по РА.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.