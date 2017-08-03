Сотрудница улаганской администрации в пылу судебного разбирательства нарушила закон

Специалист администрации МО «Улаганское сельское поселение» разгласила информацию, доступ к которой ограничен федеральным законом, получив доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. 15 мая она обратилась в Улаганский районный суд с исковым заявлением к жителям с. Улаган о расторжении договора аренды жилого помещения, выселения из жилого помещения, приложив к иску выписку о правах ответчика на имеющиеся у нее объекты недвижимости, пишет сайт прокуратуры РА.

Так, согласно п.3 ст.7 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сведения о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости являются сведениями ограниченного доступа и предоставляются определенному в названном пункте кругу лиц.

Прокурор возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении по ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей).

Постановлением суда должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.