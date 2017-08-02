В Горном Алтае с пятницы разыскивают Алексея Евдокимова

Объявление о поисках 44-летнего Алексея Евдокимова появилось в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" во "ВКонтакте" во вторник, 1 августа.

Последний раз мужчину видели в Горном Алтае в минувшую пятницу, 28 июля. Он находился на берегу реки Чулышман в районе перевала Кату-Ярык в Улаганском районе.

Рост пропавшего равен 175 см, у него полное телосложение, голубые глаза и короткие светло-русые волосы. Мужчина был одет в плавки с сине-белыми полосами и коричневые сандалии.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евдокимова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (102).

Аmic.ru