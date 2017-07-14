Житель Улаганского района напал с кочергой на представителя власти

Улаганским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Улаганского района Николая Шматова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Как рассказывает сайт ведомства, 20 апреля 2017 года оперуполномоченный отделения уголовного розыска отделения МВД России по Улаганскому району прибыл в дом обвиняемого по сообщению о происшествии, поступившему от жительницы села Улаган. Со слов женщины, сожитель угрожал ножом ей и несовершеннолетним детям. Находящийся в алкогольном опьянении обвиняемый, желая избежать доставления в подразделение полиции, нанес металлической кочергой один удар в область головы полицейского, от которого тот увернулся.

По делу утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Улаганский районный суд для рассмотрения по существу.

В случае признания Шматова виновным в совершении данного преступления, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.