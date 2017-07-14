Генерал раздает обещания жителям Улаганского района

Глава Республики Алтай Александр Бердников продолжает работу в Улаганском районе. В селе Чибит, где проживает 700 человек, жители обратились к руководителю республики со злободневными вопросами, и по каждому были приняты конкретные решения, отмечает сайт правительства региона.

После землетрясения 2003 года в селе развалился клуб, во время поездки принято решение начать капитальный ремонт здания в 2018 году, после того, как в текущем году будет подготовлена проектно-сметная документация.

«В течение года мы должны его капитально реконструировать, чтобы из этого здания сделать новый клуб вместимость примерно 200 человек, где бы люди могли проводить досуг», - сказал Александр Бердников.

Жители Чибита рассказали главе региона о необходимости ремонта аварийного автомобильного моста через реку Чую – на другом берегу находятся сенокосные угодья и заготавливают дрова. Мостовой переход находится на балансе сельского поселения, но средств на его восстановление нет. Поскольку мост крайне необходим сельчанам, Глава республики принял решение направить 1,5 млн рублей на его ремонт, а также бесплатно выделить на эти цели древесину.

Глава республики также осмотрел в Чибите детский сад «Койонок», который посещают 40 детей. Острых проблем на сегодня здесь нет, однако работники дошкольного учреждения посетовали на отсутствие хорошей детской площадки. Александр Бердников пообещал изыскать средства на площадку, чтобы ввести ее уже к 1 сентября.

Глава вручил награды работникам детского сада «Койонок». Машинист по стирке белья Вера Тадырова получила Почетную грамоту Главы Республики Алтай, Благодарственными письмами отметили сторожа детского сада Маргариту Санашеву и воспитателя Любовь Мекинову. Также детскому саду «Койонок» подарили сертификат на 20 тысяч рублей и набор игрушек.