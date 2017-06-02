В Улаганском районе непригодный мост за 20 млн рублей стал поводом для уголовного преследования

Прокурор Улаганского района Республики Алтай утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Отдел архитектуры и строительства» муниципального образования «Улаганский район» Алтайчи Туймешева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, говорится на сайте прокуратуры РА.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2014 года Туймешев, занимая вышеуказанную должность, в нарушение требований федерального законодательства о градостроительной деятельности допустил строительство моста через реку Чулышман в урочище Катуярык на территории Улаганского района Республики Алтай. Работы выполнял подрядчик ООО «Факел» при наличии только лишь сметной документации. По мере строительства моста на основании локальной сметы были подготовлены акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, на основании которых на счет подрядчика перечислено 20 млн рублей. Построенный мост оказался непригодным для эксплуатации ввиду допущенных при строительстве нарушений строительных норм и правил. Таким образом, действиями Туймешева причинен ущерб федеральному бюджету в размере 20 млн рублей.

Кроме того, Туймешев умышленно внес в официальные документы - акты о приемке выполненных работ - заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ по строительству моста и заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ и затрат в соответствующие справки.

Указанные нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки.

Уголовное дело направлено в Улаганский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.