Маленький гражданский бунт. Жительница Чибита учинила насилие над главой сельского поселения

Прокуратурой Улаганского района утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы села Чибит Улаганского района. Как рассказывает сайт республиканской прокуратуры, у женщины возникла неприязнь к чиновнику в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 22 февраля 2017 она нанесла главе администрации Чибитского сельского поселения несколько ударов. О масштабе нанесенного чиновнику вреда на сайте прокуратуры ничего не говорится.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.