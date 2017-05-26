Уголовное дело депутата из Улаганского района, избившего супругу, направлено в суд

Заместитель прокурора Улаганского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Совета депутатов МО «Улаганское сельское поселение» Т. Он обвиняется в причинении средней тяжести вреда здоровью своей супруге.

Как рассказывает сайт прокуратуры РА, 23 февраля 2017 года Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов в с.Улаган Улаганского района, на почве личных неприязненных отношений нанес удар табуретом по левой руке своей супруге.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.