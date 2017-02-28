В Алтайском заповеднике глухарь "вышел в люди"

4 февраля 2017 года в заповедное село Яйлю прилетел гость из заповедного леса - глухарь. Орнитолог Алтайского заповедника Олег Митрофанов рассказывал, что глухарь позволял снимать себя, но большей частью старался держать дистанцию. С тех пор глухарь освоился и разрешает сфотографировать себя очень близко всем желающим.

Александр Лотов: "...С утра позвонил Евгений Веселовский и предложил сходить к конторе заповедника поснимать глухаря. Он сказал, "там глухарь пришел устраиваться на работу". Когда я пришел, глухарь поднялся немного повыше от конторы, проскользнув под сеткой. Выше были деревья и кусты. Первоначально глухарь ходил по дорожке возле самой конторы и клевал семечки, которые кидали инспекторы. Я приближался к птице на расстояние 1,5 - 2 метра. Один раз даже глухарь сам шел ко мне, сокращая расстояние, которое нас разделяло. Обычно в самом начале общения он проявляет осторожность..."

Артёму Волошину удалось заснять на камеру мобильного телефона глухаря на фоне сотрудников заповедника у входа в контору:

Источник: Алтайский заповедник