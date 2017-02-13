Донос на супруга может вылиться в реальный срок для жительницы Улаганского района

Следователем отделения МВД России по Улаганскому району окончено производством уголовное дело в отношении 33–летней жительницы села Акташ, обвиняемой в заведомо ложном доносе на супруга. Согласно данным сайта МВД по РА, в августе 2016 года сельская жительница лежала в больнице с тяжкими телесными повреждениями, которые ей причинил муж. Чтобы отомстить обидчику, женщина решила написать заявление в полицию, в котором обвинила супруга в причинении побоев её несовершеннолетней дочери. Заявительницу предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем она расписалась в своем заявлении.

По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса РФ "Побои". В ходе расследования было установлено, что телесные повреждения ребенку причинила несовершеннолетняя сводная сестра. Установив все обстоятельства произошедшего, полицейские повторно опросили заявительницу, которая призналась, что обманула сотрудников и оговорила супруга.

Органами следствия действия сельской жительницы квалифицированы как заведомо ложный донос о совершении преступления. За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.