До двух лет грозит жительнице Акташа, продававшей односельчанам спирт

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Улаганского района, которая обвиняется в сбыте опасной спиртосодержащей продукции, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, в октябре 2016 года в селе Акташ Улаганского района обвиняемая приобрела водный раствор этилового спирта крепостью 92,0 % об., не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после чего сбывала гражданам данную жидкость. 31 октября 2016 года спиртосодержащая жидкость была изъята сотрудниками полиции.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно поступит в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемой судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.