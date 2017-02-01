В Улаганском районе назначен новый начальник отделения МВД

Министр внутренних дел по Республике Алтай полковник полиции Павел Гаврилин в ходе рабочей поездки в Улаганский район представил нового начальника отделения МВД России по Улаганскому району - майора полиции Эркина Табылгинова. Министр выразил уверенность, что опыт работы и профессионализм нового руководителя позволят мобилизовать личный состав на эффективное решение оперативно-служебных задач, отмечает сайт МВД по РА.

Также в ходе поездки Павел Владимирович посетил строящееся здание нового отдела полиции, осмотрел объект и провел рабочую встречу с руководителем организации – подрядчика.

Табылгинов Эркин Николаевич родился 10 января 1980 года в селе Ортолык Кош-Агачского района. Службу в органах внутренних дел начал в 2000 году, с должности милиционера охранно-конвойной службы ИВС Кош-Агачского района. В 2004 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России.

С 2004 года работал на различных должностях в ОВД Кош-Агачского района, участкового уполномоченного милиции, старшего дознавателя группы дознания, оперуполномоченного отделения уголовного розыска, в 2009 начальник отделения уголовного розыска. С 2012 по 2017 год заместителем начальника отделения МВД России по Кош-Агачскому району. Награжден Орденом мужества, медалью «За отличие в службе».