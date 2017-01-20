Жительница Акташа пыталась отомстить супругу за побои, обвинив его в домогательствах к дочери

Заместитель прокурора Улаганского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы с.Акташ Эркелей К., которая обвиняется обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Как информирует сайт республиканской прокуратуры, 22 августа К. из мести за ранее причиненные ей телесные повреждений супругом написала заявление в отделение полиции о якобы совершенном им преступлении в отношении своей дочери.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.