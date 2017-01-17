В Акташе отец троих детей получил награду за участие в войне в Сирии

В конце прошлого года в администрации села Акташ состоялось торжественное вручение Айдару Белекееву медали Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии». Согласно данным сайта "Новости Горного Алтая", житель Улаганского района побывал в командировке в Сирии с января по март 2016 года. Как проходила командировка, какие операции выполнялись — является военной тайной, пишет сайт со ссылкой на районную газету.

Айдар Белекеев родился в Акташе, там же закончил школу. Затем учился в политехническом колледже в Горно-Алтайске по специальности «автомеханик». После второго курса был призван в ряды Вооруженных сил России на срочную службу, служил в железнодорожном батальоне в Омске. Вернулся из армии, продолжил учебу. Получив специальность, приехал в Акташ, работал в ДРСУ водителем. Затем пошел служить по контракту в Алейск, перевелся в 55-ю бригаду (которую в народе именуют «бригадой Шойгу»). Данную бригаду и отправили в командировку в Сирию.

Айдар с супругой воспитывают троих детей. Помогают им в этом родители Айдара, у которых тот является единственным ребенком в семье, отмечает издание.