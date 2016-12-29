В новом году маленькому герою из Республики Алтай в Москве вручат медаль «Горячее сердце»

В селе Улаган Республики Алтай живёт маленький герой – шестилетний мальчик Арутай Манеев, который спас тонущего в горной реке ребенка. Это произошло 17 апреля 2016 года, на следующий день, после того как Арутаю исполнилось шесть.

Близ села Кара-Кудюр, небольшой деревушки, в которой проживают около 200 человек, после полудня, дети играли на льду реки. Взрослых рядом не было. В этом месте проходит слияние двух рек - Башкаус и Кара-Кудюр. Башкаус - это горная стремительная река, ледовый покров на ней к тому времени уже вскрылся. В месте слияния рек образовались проталины, которые припорошило снегом. Дети играли на льду Кара-Кудюра недалеко от берега. Маленький Ренат, ему было всего три годика, наступил на подтаявший лёд и провалился. Его тут же понесло к Башкаусу вместе с ледяной шугой. К счастью, он был одет в болоневую курточку, которая надулась как поплавок и сработала как спасательный жилет, удерживая малыша наплаву.

В это время, неподалеку, по мосту проходили два брата - шестилетний Арутай и восьмилетний Эзлик. Они шли, впереди своей бабушки, весело забавляясь и смеясь. Вдруг, ребята увидели, что один из детей, игравших на речке, провалился под лёд, и его понесло течением в Башкаус. Не раздумывая ни секунды, Арутай бросился на помощь. Подбежав к Ренату, он успел схватить его за ножку и стал вытягивать на лёд. Эзлик бросился звать на помощь бабушку. Больших усилий Арутаю стоило вытащить малыша из ледяной воды. Подоспевшая бабушка взяла Ренатика на руки и понесла в ближайший дом. Там, с него сняли мокрую одежду, укутали в тёплое одеяло, согрели и отнесли домой.

Маленький герой Арутай Манеев, рискуя своей жизнью, не испугался, не растерялся и спас жизнь ребенка, который был на волосок от гибели. Этот поступок достоин восхищения и уважения.

Арутай стал одним из победителей Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Учредителем Инициативы является Фонд социально-культурных инициатив и проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, а также общественных организаций и фондов.

В феврале 2017 года в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей, где он будет награждён нагрудным знаком «Горячее сердце» за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.

Источник: ГУ МЧС по РА