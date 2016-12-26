Шесть человек пострадали в лобовом столкновении двух авто в Улаганском районе

24 декабря в Улаганском районе, на 778 километре автодороги «Чуйский–тракт», жительница села Акташ 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Caldina, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Avensis, под управлением жительницы села Чибит 1989 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия в районную больницу с полученными травмами госпитализированы шесть человек, передает сайт МВД по РА.

У водителей взят анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбужденно административное расследование, в рамках которого будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

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