Прими участие в развитии района!

Администрация муниципального образования «Турочакский район» разрабатывает Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Турочакский район» до 2035 года.

Разработка Стратегии является ключевым этапом стратегического планирования развития района и послужит основой для реализации конкретных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования.

Процесс разработки Стратегии планируется осуществлять поэтапно с привлечением к обсуждению параметров Стратегии общественности, предпринимателей, научного сообщества и населения. Утверждение проекта Стратегии планируется в 1 квартале 2018 года.

Администрация призывает внести предложения по социально-экономическому развитию. Все предложения будут рассмотрены.

Предложения принимаются на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 1 февраля 2018 года. Контактное лицо: Баканова Наталья Ивановна, тел. 2-25-27.

По материалам сайта МО "Турочакский район"