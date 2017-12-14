Пенсионный фонд России предупреждает: Берегите свою пенсию!

В Отделение ПФР по Республике Алтай все чаще стали обращаться граждане, кто так или иначе пострадал от недобросовестной деятельности агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

В погоне за прибылью работники НПФ пытаются завоевать внимание жителей республики "аргументом", что если граждане не переведут в НПФ свои пенсионные накопления, то якобы потеряют их безвозвратно. Кроме того, в ряде случаев представители НПФ дают гражданам недостаточные разъяснения и двусмысленные формулировки, что дает основания говорить об откровенном введении людей в заблуждение.

Представители НПФ ходят по квартирам, проводят встречи с коллективами, зачастую выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда России, и предлагают заключить договор на перевод пенсионных накоплений в свой НПФ.

Чем перевод накопительной пенсии грозит гражданам?

ВАЖНО: смена страховщика (переход из ПФР в НПФ, или из одного НПФ в другой) чаще одного раза в пять лет влечет потерю инвестиционного дохода.

Кроме того, нередки случаи, когда граждане узнают о переводе своих пенсионных накоплений без своего согласия.

Как обезопасить себя от негативных последствий?

Избегайте общения с незнакомыми лицами на тему перевода ваших накоплений и тщательно проверяйте все документы, которые вам дают на подпись независимо от того, где это происходит. Сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по квартирам и домам, а принимают только в Управлениях ПФР по месту жительства.

Что делать, если получилось так, что вы подписали договор с НПФ, и впоследствии поняли, что вас ввели в заблуждение?

В качестве основного средства защиты от неправомерного перевода ваших денежных средств в НПФ следует позвонить в головной офис НПФ или отправить требование о расторжении договора по указанному в договоре адресу заказным письмом с уведомлением.

Обращаем внимание на то, что гражданин должен лично подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ. Но недобросовестные агенты НПФ научились обходить это требование, давая на подпись своей «жертве» ещё и некие доверенности, по которым после подают заявления в Пенсионный фонд России.

Поэтому для дополнительной гарантии стоит написать заявление в Пенсионный фонд России, в котором указать, что вы собираетесь оставить свои пенсионные накопления в ПФР. Желательно сделать это как можно ближе к концу года, так как Пенсионный фонд России рассматривает последнее по дате подачи заявление.

Напоминаем, что у граждан, есть право выбора: оставить пенсионные накопления в Пенсионном фонде Российской Федерации или перевести их в негосударственный пенсионный фонд. Перевод пенсионных накоплений может быть осуществлен раз в пять лет, а досрочный переход может быть осуществлен ежегодно. Еще раз напоминаем, что если гражданин осуществит перевод средств чаще одного раза в пять лет (досрочный переход), он потеряет инвестиционный доход, полученный у предыдущего страховщика.

Помните, переход в НПФ – это ваш выбор, ваше право, но не обязанность!

Отделение ПФР в Турочакском районе