«Мы все участвуем в преступлении»

Целью последних митингов, прошедших в Турочакском районе, и писем "СОС" во всевозможные инстанции было, безусловно, привлечение внимания к нашим проблемам властьимущих. Цель достигнута - 6 декабря в Турочаке состоялись Общественные слушания по вопрсам защиты сосновых боров и загрязнения рек Турочакского района. На встречу с жителями, помимо районного руководства, прибыли прокурор Республики Алтай Николай Мылицин, министр природных ресурсов Александр Алисов, член Совета Федерации Татьяна Гигель и другие чиновники, необходимые для предметного разговора.

Открыла слушания председатель Общественной палаты РА Татьяна Кончева:

- 27 октября 2017 года начал работу пятый созыв Общественной палаты Республики Алтай. Мы взаимодействуем с общественными организациями, органами исполнительной и муниципальной власти с целью защиты законных интересов граждан республики. Согласно перспективному плану работы Общественной палаты РА сегодня мы проводим Общественные слушания на тему "Сохранность земли - сохранность поколений". Это мероприятие совпало с завершением Года экологии. Велика мудрость наших предков, которые веками оберегали природу, землю, на которой мы сегоднея живём...

Глава Турочакского района Владислав Рябченко, выразив "огромную благодарность почтенному собранию" и надежду на то, что по результатам слушаний будет найден выход из сложившейся сложной ситуации, отметил:

- Самыми больными вопросами являются для нас загрязнение рек золотодобывающими предприятиями и незаконная вырубка леса. Но если на "чёрных лесорубов", орудующих на замлях лесного фонда, у нас получается находить управу, то с рубкой сосновых боров на землях сельхозназначения ситуация совершенно не понятна. Сегодня рубка там приостановлена, но это - временная мера, обнадёживаться не стоит. Оперативно сработали органы прокуратуры, суды пошли нам на встречу - введены обеспечительные меры на лес, произрастающий вдоль дороги Турочак - Артыбаш и вдоль берегов Бии.

Говоря о золотодобыче, глава предложил найти золотую же середину:

- Хочется, чтобы и люди продолжали работать, и реки оставались чистыми.

Суть вопросов подробно представила в своём докладе заместитель главы администрации Турочакского района по социальным вопросам Виктория Глазова:

- На территории Турочакского района, площадь которого составляет 11,060 квадратных километров, осуществляют разведку и добычу рассыпного золота 17 юридических лиц, имеющих действующие лицензии. Данные организации являются плательщиками налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 60% от суммы которого поступает в бюджет района. В бюджет Турочакского района от уплаты НДПИ за 2016 год поступило 17,5 млн рублей, за 11 месяцев 2017 года – 29,2 млн рублей, темп рост доходной части бюджета составил 167 %.

Администрацией Турочакского района с золотодобывающими организациями заключаются Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых проводится обустройство детских площадок в Турочаке и Дмитриевке, оборудовано две водозаборные скважины в Каяшкане. В результате совместной работы индекс промышленного производства (ИФО) по добыче золота составил 199,13%.

Наряду с положительными сторонами есть и отрицательные моменты - загрязнение рек, ручьев. Чтобы этого избежать, администрация Турочакского района просит прокурора Республики Алтай и Министерство природных ресурсов РА усилить контроль надзирающих органов за золотодобывающими предприятиями. Со своей стороны, аминистрация района готова оказать содействие в доставке ваших специалистов в труднодоступные места.

В области регулирования отношений по обороту земель сельскохозяйственного назначения, покрытых лесом, Виктория Геннадьевна выделила несколько этапов, начав с периода колхозных лесов и межсовхозных лесхозов (до 1991 года).

- В соответствии с Лесным кодексом РСФСР и Основами лесного законодательства Союза ССР и союзных республик ведение лесного хозяйства в совхозных лесах осуществлялось совхозами в соответствии с Положением о колхозных лесах, утверждаемым Советом Министров СССР. Совхозы могли вести лесное хозяйство совместно с другими предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, определяемом законодательством Союза ССР и РСФСР. Согласно с Положением о колхозных лесах колхозными лесами признаются леса, находящиеся на землях, предоставленных сохозам в бессрочное пользование. В рамках осуществления Земельной реформы с целью ускорения аграрных преобразований в 1991 году был издан указ Президента «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» и ряд постановлений правительства по реорганизации колхозов и совхозов, обязывавших последние в установленные сроки принять решение о преобразовании в новые формы хозяйствования (АО, товарищества на вере, кооперативы и т. д.). Данными актами также предусматривалась передача на безвозмездной основе в собственность членам трудовых коллективов, а также работникам социальной сферы села и пенсионерам усредненных земельных долей и имущественных паев. При этом часть земли бывших совхозов закреплялась за вновь созданными сельскохозяйственными предприятиями на праве постоянно (бессрочного) пользования.

Также Основы лесного законодательства Российской Федерации 1993 года предусматривали, что во владении колхозов, совхозов находился лесной фонд, ранее переданный колхозам в бессрочное пользование, а также закрепленный за совхозами. При реорганизации колхоза или совхоза в другое сельскохозяйственное формирование ему передается во владение лесной фонд этого колхоза или совхоза.

В 1998 году ТОО «Турочак» (правопреемник совхоза «Турочакский») и ТОО «Тулой» (правопреемник совхоза «Кебезенский») были действующими предприятиями. В связи с чем 5 февраля 1998 года Распоряжением главы администрации Турочакского района № 45 «О закреплении земель за сельхозпредприятиями района в 1998 году» учитывая результаты текущего перераспределения земель за сельскохозяйственным предприятием: ТОО «Турочак» закреплено 22619 га земель, ТОО «Тулой» - 8690 га земель.

В 2001 году вступил в силу Земельный кодекс РФ, в соответствии с которым ранее выданные документы о правах на земельные участки имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Таким образом, выданные ТОО «Турочак» и ТОО «Тулой» свидетельства о праве на землю имели силу записи о наличии права в ЕГРП.

Виктория Геннадьевна не только рассказала о причинах зла, обсуждаемого сегодня, но и предложила выходы из сложившейся ситуации, передав соответствующие бумаги члену Совета Федерации:

- В целях сохранения лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения необходимо внести изменения в федеральное законодательство (Земельный кодекс и Лесной кодекс РФ). Также, считаем необходимым в ближайшее время провести работы по определению границ водоохраной зоны реки Бия и река Лебедь, аналогично тому, как это было сделано на реке Катунь и Телецком озере. Предлагаем Россельхознадзору (который на сегодняшний день не видит в нашем районе никаких нарушений!) ужесточить контроль за исполнением проектов проведения культуртехнических работ.

Богатство, за которое борются все

Прокурор республики начал своё выступление с благодарности местным жителям - за неравнодушие. И сразу заверил:

- О ваших проблемах мы очень хорошо знаем. Приятно, что так высоко вы оцениваете работу Турочакской прокуратуры (помимо главы района об этом в своём докладе упоминала и Виктория Глазова) - мы дадим этому соответствующую оченку. Мы давно боремся за чистоту Телецкого озера: ограничение прав собственности, соблюдение границ и так далее. Но в последнее время ещё громче в Турочакском районе зазвучала проблема вырубки лесных богатств. А за эти богатства борются все: только одни пытаются на нём нажиться, потому как лес вырос без какого-либо их труда, а другие пытаются всеми силами сохранить это богатство для будущих поколений.

Как только до меня дошла информация о вашей беде, мною была создана рабочая группа. Помимо наших сотрудников в неё вошли представители Министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, кадастра. Действительно, в настоящее время вырубка леса прекращена. Введены ограничительные меры, всё контролируется полицией и судебными приставами.

Я возлагаю большие надежды на сегодняшние слушания. Один, как известно. в поле не воин, нескольких людей можно не услышать, но народ всегда прав! Поэтому то, что вы скажете, мы и будем претворять в жизнь, найдя для этого подходящие законы. Я полагаю, что правда будет за населением Турочакского района. Год экологии завершается, но за охрану природы, за правильное использование ресурсов, особенно лесных, мы будем бороться всегда с новыми усилиями. Мы вместе с вами, мы - за вас!

Выступление Николая Мылицина, вызвавшее единодушное одобрение в зале, закончилось несколько неожиданно:

- У меня только один вопрос Виктории Геннадьевне: где Сарайкин? Какие-такие неотложные дела не позволили главе администрации прийти на столь важное мероприятие?

Ответ "На совещании в Бийске" прокурора не удовлетворил:

- Видимо, я чего-то не понимаю... Обязательно выясню, что за совещание.

Границы не решат проблемы

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА Александр Алисов начал сразу с цифр:

- Турочакский район - самый лесной в Республике Алтай. Заготовителей также больше здесь: на сегодняшний день заключено 26 договоров аренды (в Чойском районе осталось три - остальные мы расторгли). На случай незаконных рубок есть статья 206 Уголовного Кодекса. На данный момент в Турочакском районе зафиксировано 29 незаконных рубок (примерно 350 кубометров). Это меньше, чем в прошлом году. Для сравнения: в Иркутской области незаконных рубок - миллион кубометров в год при вырубаемости в 30 миллионов.

Проблема с рубками на землях сельхозназначения существует не только у нас. Колллеги из Красноярска, Томска тоже бьют тревогу. Первые суды мы проиграли, но сейчас выделяются дополнительные средства на установление границ лесничеств. Хотя и это не решит проблему тех участков, которые уже оформлены в собсвенность и поставлены на кадастровый учёт, и где на данный момент происходит рубка. Установление границ лесничеств решит проблему лишь с условно приватизированными участками. Там мы наложим границы лесного фонда.

Наше видение решения проблемы: оформление особо охраняемых природных территорий (ООПТ). ООПТ регионального значения подразумевают изъятие земель у собственника. Такую практику мы уже прошли по Аскату Чемальского района. 500 гектар, покрытых лесом, спасены, хотя тоже уже находились в аренде...

У вас в районе с установлением ООТП (вплоть до Телецкого озера) землю изымать никто не будет - пусть её используют в сельскохозяйственных целях (!), но рубка леса здесь станет невозможна.

Колхозных лесов у нас по республике около миллиона гектар. Сегодня мы пожинаем плоды Лесного Кодекса 2007 года.

Что касается водоохранной зоны. Действительно, федерация выделяет средства на установку соответсвующих знаков. Первоочередной для нас была их установка по Катуни и Телецкому озеру. На данный момент знаки здесь установлены и внесены в кадастр. В следующем году мы установим знаки водоохранной зоны по Бии. Всё это каждый из вас может проследить в публичной кадастровой карте.

Госсобрание Эл-Курултай представил на слушаниях Председатель Комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию Василий Манышев.

- Вчера я был на форуме, где обсуждались проблемы сохранения Телецкого озера. Эти вопросы касаются не только Турочакского района, но и всей Республики Алтай. Законопроекты, которые мы пытались принять на уровне республики, не увенчались успехом, так как это объект федерального значения.

Очень плотно мы с коллегами работаем над проблемой добычи у вас рассыпного золота. Нарушения в этой сфере (в том числе устаревшие технологии) также наносят непоправимый урон Телецкому озеру и всей экосистеме. Что касается вопроса сельхозземель, мы озвучиваем его на всех уровнях.

После выступления Василия Карманчиновича из зала к выступающим посыпались вопросы:

- Я тридцать лет проработал в лесоохране. 8 лет назад приходил в лесхоз, выписывал разрешение на 10 кубов сухостоя на дрова - не было никаких проблем. А нынче пришёл - отказали... Получается, пусть этот лес сгниёт, но жителям ничего не достанется!

Министр природных ресурсов пояснил:

- Запрета на сухостой никакого нет. Просто с октября на его выделение введены новые нормы - необходим акт обследования с обнародованием на сайте, поэтому сроки выделения сухостоя затягиваются до 20 рабочих дней. Вся Россия встала с этим вопросом, необходимо внести изменения в законодательство. Кстати, в первом чтении проект уже принят.

Сложный бизнес

Как заметила Татьяна Кончева, "не побоялся" предстать перед народом представитель золотодобывающей отрасли - генеральный директор ОАО "Алтайгеоресурс" Максим Писарницкий.

- Загрязнение рек сегодня очень большая проблема. Мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, необходимо соблюдать нормы экологического законодательства для того, чтобы наши дети могли купаться в реках; с другой стороны, нельзя забывать о людях, работающих на предприятиях и получающих зарплату.

"Алтайгеоресурс" работает сегодня в одном из самых труднодоступных районов - в бассейне реки Яман-Садра, которая впадает в Садру. За 12 лет, которые я работаю в этой отрасли, добываем мы только последние шесть лет. Это очень сложный бизнес и далеко не такой прибыльный, как здесь говорится. Кстати, мы используем технологии, которые практикуются во всём мире, и устаревшими они не являются.

Леса используются нами на основании договоров аренды, затраты на которые составили за последнее время около трёх миллионов, которыми пополнился бюджет района. Их тоже можно потратить на лесоохрану.

В 2009 году нас в лесу на вертолёте посетили сотрудники лесоохраны в сопровождении ОМОНа и других "волшебников". Мы были готовы к суровому разговору, но всё обошлось, сильно не били.

Что касается мутной (именно мутной, а не грязной!) воды: это - глина. Золотодобытчиками не всегда грамотно делаются отводные каналы. То, что сегодня происходит с Лебедью - это вопиющий факт. Здесь либо неправильно делаются водозаборные дамбы, либо работают по старинке - напрямую (как в своё время мыли драги).

Турочакский район имеет достаточно большую историю золотодобычи. Как и лесозаготовка, это основное бюджетопоступающее направление. Мы развиваем геологию района и республики. Есть предложение - создать музей золотодобычи, это будет интересно как местным жителям, так и туристам.

Мы все живём с вами одной семьёй. По лицензии нам дали право работать на территории Турочакского района, значит, мы обязаны поддерживать его население. Конечно, несём мы ответственность и за сохранность рек и лесов.

Рыба от глины не дохнет...

О недропользовании на территории Турочакского района рассказал начальник Отдела геологии и лицензирования по Республике Алтай Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу на территории РА Аткыр Кудирмеков:

- На территории Республики Алтай насчитывается 31 месторождение золота. Золотодобыча развита на территории Турочакского и Чойского районов. По состоянию на 1 января 2017 года балансовые запасы золота категории А, В, С1 составляли 3 тонны, категории С2 18 тонн, забалансовые запасы порядка полутора тонн. В 2016 году на территории РА добыто 306 килограмм золота: 136 кг на руднике "Весёлый", 17 кг - на россыпных месторождениях Турочакского района. В 2017 году добыча золота на россыпных месторождениях Турочакского района существенно возрастёт, общая сумма налога на добычу полезных ископаемых в 2016 году составила порядка 50 миллионов. Большая часть этих средств поступили в бюджет РА.

В настоящее время в пределах Турочакского района действует 16 золотодобывающих предприятий, которым выдано 19 лицензий на пользование недрами. Добычу золота осуществляют 8 предприятий. Разработка осуществляется в соответствии с утверждёнными техническими проектами. Для безопасной добычи золота предприятиями ведётся огромная подготовительная работа: строительство дамб и дорог, отводных каналов, отстойников, дренажные работы и прочее. Основной причиной нарушений при добыче золота как раз и является отклонение от технических проектов. Также на загрязнение рек влияют и природные факторы - интенсивное снеготаяние и ливневые дожди. Также бывают случаи, когда недропользователи оставляют после себя нерекультивированные участки речных долин, яркий тому пример - река Чуйка. В 2006 году предприятию, ведущему там добычу, отозвали лицензию, было вынесено решение суда о рекультивации, но предприятие объявило себя банкротом и с этим, видимо, уже ничего не поделать...

При соблюдении золодобытчиками требований технических проектов негативное влияние на окружающую среду можно свести к минимуму. Для этого необходимо усилить контроль за недропользователями, отказывать предприятиям в заключении договоров аренды лесных участков и недропользования при наличии нарушений в сфере охраны окружающей среды. А также считаю необходимым приобретение для надзорных органов внедорожников и квадрациклов повышенной проходимости - нередки случаи, когда проверяющие просто не могут добраться до отдалённых недропользователей, поэтому проверяют только тех, до кого доехали.

В целом же добыча золота должна приность только пользу - обеспечивать поступление налоговых платежей, занятость местного населения, развитие в отдалённых сёлах транспортной инфраструктуры...

О том, как эта "сказка"применяется на практике, чуть позже рассказала на слушаниях глава Майского сельского поселения Валентина Курусканова - села с совершенно нищим бюджетом, полным отсутстием транспорта и повальной безработицей, потому как работать в Майске уже попросту некому - уезжают отсюда все, у кого есть малейшая возможность.

Особо участников слушаний интересовала история с "Золотой Короной" - предприятием, ведущим добычу золота на реке Чуря. Аткыр Анатольевич пояснил:

- Лицензия этому предприятию была выдана порядка десяти лет назад. На настоящий момент завершены геологоразведочные работы, составлен технический проект, по которому была предусмотрена схема кучного выщелачивания. На баланс были поставлены запасы не только золота, но и серебра. Техпроект был предоставлен нам на рассмотрение, но мы отказали. Таким образом, предприятие не сможет работать до согласования техпроекта. На новое рассмотрение они его не приносили.

Александр Алисов добавил:

- Лес в аренду мы им тоже не выделяли, больше того - сделали запрос на отзыв лицензии.

Из зала заметили:

- Ещё бы они соблюдали все ваши запреты! Рыба от глины не дохнет... А то, что её становится всё меньше - факт. И ядохимикаты в нашей воде - факт!

Аткыр Анатольевич возразил:

- Я сам рыбак, и в Турочакском районе люблю рыбачить. Хожу со сплетнёй и наблюдаю, как берега бывают усеяны мелкой рыбой. Это - не работа золотарей, а результат чьей-то рыбалки электроудочками!

Бред на законных основаниях

Если предыдущие выступающие, по большей части, находили у участников слушаний сочувствие, то начальник отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай Управления Федеральной службы Евгений Кинденов произвёл неоднозначное впечатление:

- Россельхознадзор проводит контроль за оборотом земель сельхозначения, пользуясь федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с последним, на таких землях должно что-то пахаться или сеяться... При обследовании участка, на котором сегодня ведётся рубка, нашими сотрудниками не было выявлено никаких нарушений в части, как раз, неиспользования земель сельхозназначения. Получается, что они сводят лес для того, чтобы подготовить участок для дальнейшей сельхоздеятельности. Естественно, мы понимаем, что это только на бумаге, и что после рубки здесь невозможно будет ни сеять, ни пахать, ни даже просто пасти скот. Но такова законодательная норма... Собственник имеет право использовать землю по своему усмотрению.

- Получается, что мы все - рабы крючкотворства? Кто-то когда-то что-то недодумал, а вековой бор гибнет! - раздалось из зала. - Вы - мужи государевы, вы должны наперед всё просчитывать! Неужели этих "обнаглевших вконец ушлёпков" некому остановить! А ведь некоторые из них и в Думу пробираются! Надо уходить от этого крючкотворства, надо реальными делами заниматься, а не этими бесконечными разговорами!

Это горячее выступление, поддержанное дружными аплодисментами зала, разделил и глава района:

- Это - точка зрения жителей всего района. Сегодня вашей службе все карты в руки. Не должны вы выносить таких заключений! Хоть что вы мне доказывайте, хоть какими законами прикрывайтесь - при такой варварской рубке происходит дикая эрозия почвы. А горы порубочных (пожароопасных!) остатков - не нарушение? Любого заготовителя, бросившего не там палку - задушат штрафами, а здесь - "нарушений не выявлено"?! Да вам на них по пятьдесят протоколов надо составлять, чтобы у них земля горела под ногами! Услышьте вы нас!

- Да мы слышим, но закон такой...

- Почему же вы не стараетесь изменить закон? - продолжал возмущаться зал.

- Потому что мы не обладаем законотворческими функциями, мы - всего лишь исполнительный орган...

Резюмировал спор республикансский прокурор:

- Евгений Владимирович, я часто бываю в районах. Постоянно на прием приходят фермеры, у которых ваша служба находит миллион нарушений. Просто диву даёшься - и тяжелые металлы, и необработки того-другого-третьего... Без протоколов ваши сотрудники не уезжают никогда! Можете же - если "творчески" отнестись к задаче... Пожарник к столбу может придраться, проверяя пожарную безопасность, а здесь - такой откровенный беспредел!

А Глебу Ромашову - жителю Турочака и автору высказываения о крючкотворцах и "ушлёпках" в Думе, Николай Викторович предложил принять участие в работе общественных организаций при прокуратуре:

- Такие активные и смелые люди нужны везде!

Жадность + тупость = беспредел

Активную позицию бесстрашных турочакцев продолжил озвучивать житель села Кебезень Владимир Николаевич Скопинцев:

- Эти граждане, которые "ничего не нарушают", вырубили на сегоднеяшний день порядка 10 000 квадратных километров леса (1 000 Га) - им года на три хватит чистить, убирать за собой. И Россельхознадзор как раз единственная структура, которая их может к этому принудить! А сейчас они вместо чистки собираются делать дорогу вниз от Ускуча. Там защитные леса уже разграничены визирами... Через две-три недели начётся рубка! И ведь чистка - это обязательное условие даже по их проектам! Так заставьте их - если порубочные остатки площадью в 1 000 гектар весной полыхнут - мало не покажется всей республике!

Евгений Владимирович по долгу службы продолжал "отстаивать закон":

- У нас мало сотрудников, но по каждому обращению мы выезжаем, смотрим... Укажите лица, место...

- Администрация района напишет вам огромное обращение с перечислением всех собственников и всех участков, - пообещал глава района.

А Владимир Николаевич призвал к активным действиям:

- Мы ехали на слушания, а нам навстречу - КАМАЗ с госномером "101" шел гружёный лесом. Рубка продолжается! Грош цена всем нашим заседаниям и решениям - плевали на них заготовители! Они продолжают своё чёрное дело, набивая кошельки. С 1000 гектаров они вывезли примерно 100-120 000 кубометров леса - это порядка 250 миллионов рублей. А состава преступления нет и незаконной предпринимательской деятельности - тоже! Если использовать эту древесину на нужды района - каждому жителю уже был бы терем из кругляка! А у нас всё население поставлено на колени - сушняк не может выписать на дрова! Мы считаем, что живём в правовом государстве, но это уже большой вопрос...

А Глеб Ромашов "законспектировал" всё трёхчасовое собрание в один абзац газетной полосы:

- Когда жадность встречается с тупостью, начинается беспредел. А вор должен сидеть в тюрьме. Нужно расширять, а не упразднять штаты лесников из неравнодушных профессионалов. Доплачивать тем, кто желает очищать лес от сухостоя, а не чинить им препоны. Не должен ублюдок в эйфории рубить народное богатство! Мы сейчас здесь сидим, а КАМАЗы идут... Получается, что мы все участвуем в преступлении! МЫ ВСЕ!

Рубим по живым телам!

Государственный инспектор Рыбнадзора Сергей Логунов, к которому у участников слушаний было много вопросов, в зале так и не появился. А глава Кебезенского поселения Нелли Гусева (одна из инициаторов проведения слушаний) начала своё выступление с "душевной боли" по проданным когда-то за бесценок земельным паям:

- По 6-8 гектаров бесценной родной земли наши односельчане продавали по 10 000 рублей... Я пыталась их отговаривать, но никто не слышал. Так и выпустили своими руками джина из бутылки... А "скупщики" до того увлеклись межеванием соснового бора вдоль Бии (от Кебезени до Верх-Бийска), что отмежевали даже... часть сельского кладбища в Тулое.

Очень много было сказано на прошедшем недавно митинге в защиту бора, но когда мы возвращались домой, навстречу, действительно шли КАМАЗы с лесом...

Очень благодарна выступающим сегодня мужчинам - в моём поселении отстаивают позиции обычно одни женщины. Это приятно. Но неприятно и непонятно другое: больше тридцати лет я проработала в школе. Детей я всегда воспитывала в любви к родной земле, к своим традициям, к своему Отечеству. Всю жизнь я вклыдывала в детей душу... А что творится сегодня с нашей душой? Земля - это наша душа! Наша боль!

Говоря о том, каким должно быть наше отношение к кормилице-тайге, Нелли Степановна рассказала мудрую легенду Николая Улагашева - сказителя, представлявшего тайгу в образе могучего кедра:

- Однажды в дремучей тайге утомлённый охотник решил отдохнуть под развесистым старым Кедром, под которым метровым слоем лежала хвоя, опавшая за всю его долгую жизнь. Крепко уснул охотник на мягкой хвойной постели. Под утро он проснулся от тихого стона и разговора. Это стонал и жаловался старый Кедр молодому о том, что он обессилил и не может больше стоять. "Что же ты не падаешь? - удивился молодой. - Ведь об этом ты говорил ещё вчера". "Да, я упал бы ещё вчера, но подо мной лёг спать уставший человек". Охотник пожалел дерево, поднялся, обнял когда-то могучий ствол и отошёл в сторону. И Кедр со вздохом облегчения упал на землю".

А что же мы творим сейчас? Рубим, словно по живым телам! Я говорила о нашей проблеме и на Совете Федерации в Москве, и писала Валентине Матвиенко, и в Салехарде на семинаре КМН я говорила о том, что принят проект по сохранению Телецкого озера. А над прителецкой тайгой в это время висит топор. ПОМОГИТЕ НАМ!

В 2005 году как представитель КМН я была в Москве. Там о такой же проблеме, как у нас сегодня, говорил мужчина из другого региона. Когда стали вырубать их леса, люди вместе с маленькими детьми и стариками встали живым щитом. Оборонялись круглые сутки, жгли костры, держа в руках лопаты и ломы... но не дали пройти технике в лес! Тогда, 12 лет, назад я была этим поражена, а теперь думаю - неужели нам придётся также? Нам можно спасти тайгу, если мы будем все вместе! Главное, не делить народ на "малочисленных" и "коренных". Мы все - коренные. Для нас для всех тайга - жизнь. В этой войне мы все должны быть в едином строю.

Война не проиграна

О том же говорил ИО главы Тондошенского поселения Владислав Овошев:

- Я работаю в нашей сельской администрации больше двадцати лет в разных должностях. Не буду называть фамилию человека, который скупил все наши паи и все сельхозземли, расположенные на территории нашего поселения, и уже поставил их на кадастровый учёт. Передать их в гослесфонд теперь нет возможности.

Когда всё это начиналось в 2013 году, мы приглашали собственника на сельский сход. Он заверил нас, что не свалит ни одной сосны... И слово своё "сдержал" - своими руками он не срубил ни одного дерева! Просто переоформил всё на других "физических лиц", которые никому ничего не обещали! А война эта началась ещё с тех пор, когда лес и земли находились в госсобственности - с так называемых санитарных рубок. Сколько петиций мы тогда написали! Но рубка остановилась. А сражение с собственником мы проиграли: в бору, где в детстве мы собирали ягоды, разглядывая небо через макушки вековых сосен, теперь - страшное "поле боя" с останками...

Земли Кебезенского совхоза собсвенник вообще пытался перевести в черту населённого пункта и "расчищать" их под строительство, но ему было отказано. Но пример Тондошки заразителен... Техника стоит сегодня уже в Верх-Бийске и будет двигаться дальше! Есть еще места с нетронутым вековым сосновым бором.

Спасибо жителям Верх-Бийска за то, что они не молчат. Да, бой за Тондошенский бор нами проигран, но война - ещё нет! И мы должны в ней победить, а иначе - как мы будем смотреть друг другу в глаза?!

После аплодисментов зала Владислав Сергеевич задал риторический вопрос:

- Зачем мы выбираем депутатов, если они не могут принять закон, защищающий нашу жизнь - нашу тайгу?

После очередных оваций единодушной поддержки из зала попросили всё же озвучить имя главного "полководца" вражеской стороны.

- Кыдатов. Вечеслав Афанасьевич Кыдатов - собственник всей нашей сельхозземли.

Татьяна Ваймер

Окончание в следующем номере