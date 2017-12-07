Мечта об АБСОЛЮТНОЙ власти

Пока Верх-Бийск, Тондошка, Кебезень и добрая половина Турочака занимается спасением Тондошенского и Верх-Бийского боров, глава Турочакского района занимается спасением своей должности.

На ближайшую сессию райсовета, назначенную на 7 декабря, внесен проект Решения о внесении изменений в Устав Турочакского района.

Согласно этого проекта предлагается увеличить число депутатов с 15 до 19! Мало нам того, что численность районной Администрации постоянно растет, так теперь и депутатов нужно увеличить.

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Проект Решения ссылается на Закон Республики Алтай 58-РЗ и Федеральный "О местном самоуправлении" 131-ФЗ. Первый документ содержит только общие фразы о порядке формирования органов местного самоуправления, а второй предусматривает, что Районный совет депутатов состоит минимум из 15 человек, как сейчас.

Что сподвигло руководителей района увеличивать численность райсовета, а значит, и расходы на его содержание? На 2018 год эта цифра составила 153 000 рублей с плюсом.

Официальная легенда гласит, что увеличилась численность районного центра!

Давайте посмотрим статистику. В 2013 году, когда избирали райсовет, численность Турочака была 5 880 человек, первого января 2017 года она составила 5 915. Получается, из-за целых 35 человек необходимо добавить 4 депутата!?

А может быть, увеличилась численность района?

В 2013 году в районе проживало 12 530, а в 2017 - 12 330. Если сравнить два этих числа, вспомнив школьную программу 2-го класса, получится, что в 2017 году произошла убыль населения Турочакского района...

Очевидно, что проект Решения подготовлен не из благих побуждений.

Возможные причины:

Уменьшение числа избирателей в округе (а именно это произойдет из-за увеличения их числа), упрощает процесс прохождения человека в райсовет.

Можно иначе, чем сейчас, нарезать округа. Например, добавить еще одного депутата лояльному к власти Артыбашу и тем самым увеличить свои шансы на сохранение должности Главы района.

Кроме этого, при дальнейшей слепоте депутатов можно поменять порядок избрания райсовета. К примеру, предусмотреть формирование по партийным спискам, и тогда вообще красота! Нужно будет сначала вступить в партию, потом попасть в список и только потом в депутаты, то есть простому человеку вход в депутаты будет закрыт.

Вот так, дорогие турочакцы и жители района, обстоят дела на политическом плацдарме. Почему наши депутаты превратились в слепых котят, никому не известно. Почему они используют свои уши для развешивания лапши - непонятно.

Остается надеться только на то, что народ прозреет и всё-таки изберёт для Администрации района достойных руководителей.

Соб. кор. Иван Думающий

Публикуется на правах заявления учредителя