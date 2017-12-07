Наша слава - русская держава!

Тридцатого ноября в спортивном зале Турочакской ДЮСШ состоялось неординарное событие. Неординарное по своей торжественности и значимости для образования Турочакского района, да и всей его истории в целом.

Торжественная церемония посвящения в кадеты началась с "равнения на флаг" и звучания гимнов - России и Республики Алтай. Кадеты и юноармейцы, выстроенные в ровные ряды, словно на торжественном параде, в форме, с гордо поднятыми головами - зрелище невероятно красивое, одновременно возвращающее в славное российское прошлое и дающее надежду на столь же славное будущее.

Как заметили юные ведущие торжества Артём Мищенко и Диана Желтякова:

- Возрождение кадетского движения в России, воспитание молодых людей, умеющих ценить и продолжать лучшие традиции Отечества - признак духовного обновления страны.

- Патриотическое воспитание сегодня - это социальная потребность российского общества. А одним из направлений патриотического воспитания как раз и является кадетское движение.

В переводе с французского языка "кадет" означает "младший". В дословном переводе "маленький капитан".

- Кадетское движение имеет славную историю. Выпускники кадетских корпусов становились не только прославленными военными, но и великими учёными, музыкантами, исследователями. Это был цвет нации, её гордость.

Первыми торжественную присягу посвящения в кадеты поимённо приняли ученики Тондошенской школы под руководством командира отряда, преподавателя Артура Хайрутдинова. Следом - кадеты Иогачского отряда под командованием Александра Пояркова.

- Воспитанник кадетского класса, перед лицом своих товарищей торжетсвенно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным кадетом! Строго соблюдать Устав школы и Устав кадетов! Беспрекословно выполнять требования преподавателей, приказы командиров и начальников! Добросовестно учиться, активно заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, готовить себя к преодолению трудностей в чрезвычайных жизненных ситуациях! Быть чутким, внимательным, милосердным, оказывать помощь пострадавшим, не оставлять в беде нуждающихся! Быть патриотом, чтить память павших за свободу и независимость нашей Родины, уважать ветеранов войны и труда, готовить себя быть достойным защитником Отечества! Нести высокое звание кадета с достоинством и честью!

После трёхкратного громогласного "Клянусь" кадетскую атрибутику ещё вчера простым мальчишкам и девчонкам вручили глава Турочакского района Владислав Рябченко, начальник Пожарно-спасательной части №6 села Турочак капитан внутренней службы Вячеслав Явцев и члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Турочакской школы.

И вот уже настоящие кадеты - в полной амуниции, кто-то - еле сдерживая слёзы волнения, прокричав троекратное "Ура" - слушают напутственные слова главы района и заместителя министра образования и науки РА Елены Дадочкиной.

- Вы - достойные из достойнейших. Конечно, не все вы станете военными, но каждый из вас точно станет достойным гражданином России. И нам рядом с вами будет жить очень спокойно. На вас возлагаются огромные надежды - за ваш родной Турочакский район, за нашу республику и за Россию. Удачи вам во всём!

Глава района вручил Тондошенской и Иогачской школам сертификаты - по 10 тысяч каждой; такие же сертификаты были вручены Еленой Анатольевной директорам школ и от имени министра образования РА Алексея Бондаренко.

Конечно, не мог остаться в стороне от такого значимого события военный комиссар Турочакского района, полковник запаса Александр Коваленко. Пожелав упорства в достижении целей присяги, Александр Владимирович напимнил о том, что служение Отчизне - это не только большая честь, но и огромная ответственность...

Ещё одним прекрасным напоминанием из славного прошлого стал старинный вальс в исполнении Дарины Фоменко и Ивана Евстропова. Трогательная пара, кружась на фоне стройного кадетского ряда, словно обещала - помня историю, мы сделаем наше будущее таким же светлым.

Кадеты же в своём ответном слове заверили:

- Нас вновь Россия возродила,

Мы вновь Отечеству нужны!

Пусть наши честь, и ум, и сила

Опорой станут для страны!

Закрепили свои обещание кадеты бравым исполнением знаменитых "Солдатушек":

- Наша слава - русская держава, вот где наша слава...

Татьяна Ваймер. Фото автора

PS. Идея развивать в Турочакском районе кадетское движение пришла несколько лет назад начальнику отдела образования Наталье Черепановой. Три года назад Наталья Степановна попробовала реализовать этот проект на базе Турочакской школы, но не встретив понимания со стороны руководства школы, отложила идею "до лучших времён". Сегодня родители турочакских учеников жалеют об упущенной возможности и просят Наталью Степановну вернуться к организации кадетского класса на базе Турочакской СОШ. Очень хочется верить, что на этот раз всё получится, потому как "цвет нации" должен учиться во всех школах района... Чтобы наша слава уверенно гремела по всей державе и далеко за её пределами!