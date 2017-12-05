Туристов шокировала вырубка леса в Турочакском районе

Здравствуйте, уважаемые редакторы газеты «Листок»! Пожалуйста, прошу вас опубликовать мой шок. И то, что предстоит видеть, приезжающим туристам в Республику Алтай.

Моё имя Евгений, я из Кемеровской области. Мы с семьёй часто ездим к друзьям в Горно-Алтайск и любим путешествовать по Республике Алтай. Алтай вдохновляет нас своей первозданной природой, которой в нашей стране осталось совсем немного. Вот и в этом году, в ноябре, взяв несколько дней отпуска, мы отправились по накатанному маршруту.

По пути мы заехали в магазин в Турочаке и разговорились с местными жителями. Оказывается, в их районе в водоохранной зоне вдоль реки Бия и вдоль трассы «Артыбаш-Бийск» ведётся обширная вырубка лесов. Нам трудно было в это поверить. В водоохранной зоне?! Но как же так?! Ведь по закону, это строго запрещено! Мы захотели увидеть всё своими глазами. Время располагало и в сопровождении местных жителей мы отправились.

Проехав всего ничего, нам открылась совершенно другая сторона Алтая. Нашему взору предстала ужасающая картина безжалостно уничтоженных больших лесных площадей вдоль реки. Как мы поняли, люди здесь доведены глухотой и равнодушием местных чиновников до такого отчаяния, что хватаются за «вилы и топоры», жгут автотехнику у лесорубов и убивают собак, охраняющих деляны, выходят на митинги, пытаясь хоть как-то защищать природу. В свою очередь «собственники» делян тоже устраивают нападки на самих граждан и их имущество. Такое впечатление, что 90-ые годы отсюда и не уходили. На такую «экскурсию» у нас ушло несколько часов, но это время оставило неизгладимый горький след в моей душе, и душах моей семьи.

Попрощавшись с местными жителями, ошеломлённые, с тяжёлым сердцем, мы продолжили наше путешествие. Проезжая по трассе через село Паспаул в Чойском районе республики, мы очень удивились тому, что перед нами на трассу в районе магазина «Корзинка» из глубины деревни вывернул КАМАЗ, регистрационный номер А028АН(04) (мой старший сын успел заснять видео), нагруженный свежеспиленными кедровыми брёвнами.

Но как же так?! Как рассказали нам жители села Турочак, в Чойском районе рубка и вывоз леса запрещены на то время пока идут судебные тяжбы с фирмой ООО «Агроснаб», которая на незаконных основаниях присвоила местные земли под вырубку. Мы свернули к магазину, я решил поспрашивать уже жителей Паспаула. Они подтвердили, что всё верно. И действительно, в Чойском районе действует запрет на вырубку и вывоз леса. Ведутся судебные тяжбы по незаконной вырубке лесов в водоохранной зоне реки Малая Иша. Ещё местные жители возмущены тем, что проданы даже кладбища с их предками. У меня зашевелились волосы на голове от таких новостей.

На время судебных разбирательств, глава республики Бердников гарантировал усиленный государственный контроль. Другими словами – ни одно дерево спилено и вывезено не будет. Но как мы убедились, никакого государственного контроля нет. Ведь сейчас при нас выехал КАМАЗ доверху набитый свежеспиленными кедровыми брёвнами.

Вернувшись в свой автомобиль, я долго молчал пытаясь осмыслить всё увиденное и услышанное. Я понял, что не могу остаться равнодушным к этому беспределу. Поэтому я рассылаю эту историю по всему миру. Пусть все увидят, как местные чиновники помогают жадным коммерсантам варварски уничтожать природные охраняемые ресурсы Республики Алтай. Теперь каждый турист, направляясь в сторону Телецкого озера сможет увидеть своими глазами всё это безобразие.

P.S. Самое любопытное, что мои друзья, проживающие в Горно-Алтайске, узнали обо всём этом от меня, жителя Кемеровской области. Местные СМИ по каким-то причинам (возможно, боятся, что получат по шапке от тех же чиновников) оглашать о происходящем не торопятся, хотя беспредел этот длится уже с начала лета 2017 года.