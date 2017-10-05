Вопрос всё тот же: что дороже?

Прокуратурой Турочакского района совместно с Министерством природы, экологии и имущественных отношений Республики Алтай проведена проверка деятельности золотодобывающих организаций, расположенных в Турочакском районе.

В ходе проверки обнаружена протечка технологических вод из отстойника, используемого для осветления воды, принадлежащего ООО "Андоба", которые попадали в реки Андоба и Каурчак Турочакского района.

По данному факту прокуратурой района в адрес ООО "Андоба" внесено представление об устранении нарушений закона, а также после получения заключения экспертизы воды будет решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Прокурор Турочакского района Роман Устюгов