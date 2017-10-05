Не плюй в колодец - придётся воды напиться...

Прокуратура Турочакского района провела проверку совместно с Управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя.

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель предоставляет места для временного проживания в туристических домиках, расположенных в селе Иогач, в границе водоохраной зоны Телецкого озера, при этом в ходе их эксплуатации осуществляется сброс неочищенных сточных вод в границах водоохраной зоны - на берег озера Телецкое.

По данному факту прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено дело об административном правонарушении.

Это на юридическом языке. На общечеловеческом это звучит проще - свинство.

Предприниматель К., известная в районе как общественный деятель, ратующая за родную землю и в том числе её экологичекую составляющую, попросту сделала слив в Золотое озеро.

А что - дешево и сердито: не "заморачиваться" строительствоим слива, потом - его откачкой...

Впрочем, благодаря прокурорской бдительности "заморочиться" всё-таки придётся, теперь, помимо организации слива, ещё и выплатой административного штрафа.

Собственная информация