Татьяна Жандарикова: "Ключи бросить можно в любой момент"

Не так давно село Бийка отправздновало 85-летие со дня своего основания. Фоторепортаж с мероприятия мы опубликовали парой номеров раньше, а сегодня - небольшое интервью с Татьяной Жандариковой, главой Бийкинского сельсокого поселения. Мы поговорили перед праздником, правда, поймать ее оказалось делом нелегким - она лично участвовала в подготовке и сновала то там, то здесь, не успеешь оглянуться - уже куда-то поехала, что-то проверять. Тем не менее, полчаса для интервью она выкроила.

Татьяне Олеговне нет и сорока, она мама четверых детей, старший из которых уже отслужил в армии, а младшая только пойдет в подготовительный класс. Татьяна поет в группе «Ивушки», участвует в разных мероприятиях, и уже десять месяцев руководит Бийкинским сельским поселением (входят села Бийка и Чуйка). Как она все успевает? Зачем ей вообще это нужно - поход во власть? Это и был наш первый вопрос ей.

- Зачем это надо - сначала об этом не задумываешься... Я родилась и выросла в Бийке, потом, отучившись, сюда вернулась, здесь вышла замуж. Здесь родились и растут мои дети. Энергии у меня много... Сначала я пошла депутатом по своей улице, потому что и до этого ко мне много обращались люди с просьбами помочь в решении проблем. В общем, я всегда была неравнодушной - и ездила выступала творчески, и какие-то вопросы пыталась решать, активистка такая. Я три раза выдвигала свою кандидатуру в местные депутаты, первые два раза меня не выбирали, в третий раз получилось. Ну и так как у нас сейчас выборы главы поселения не всенародные, а из числа депутатов, на сессии меня выбрали в главы большинством голосов. У нас семь депутатов и за меня отдали шесть голосов. Начала работать.

- Для вас ваше избрание на такой пост было ожидаемым?

- Сначала нет. Изначально я такого не планировала. Но потом, когда состав депутатского корпуса определился, я все обдумала и сделала вывод, что мне надо идти и работать, потому что... Потому что без вариантов (улыбается).

- Вы ведь член КПРФ?

- Тут вот как: я два первых раза баллотировалась, как мне и предлагали, от "Единой России". А в прошлом году за все лето, что шла предвыборная кампания, ни один представитель этой партии к нам в Бийку не приехал и никак тут не работал. У людей, как я знаю, сложилось впечатление, что партия стала слишком самоуверенной и даже не сочла нужным посетить Бийку. А когда Виктор Васильевич Ромашкин приехал - он единственный из высокопоставленных людей у нас побывал - мы поработали, мне предложили идти на выборы от КПРФ и я согласилась.

- Бийкинским сельским поселением раньше руководили женщины?

- Да, у нас 12 лет - больше всех - руководила Анна Гавриловна Трапеева, мужчинам не везет тут как-то. Ее избирали всенародно, она такая хозяйственная женщина...

- Как односельчане восприняли тот факт, что вы стали ими руководить?

- Я не знаю. Мне никто не говорил ничего, но, кажется, сначала восприняли не всерьез - и молодая, и опыта работы в бюджетных организациях нет... У меня муж предприниматель, я у него была бухгалтером, дело свое вели, у меня среднеспециальное образование, бухгалтер-экономист, а вообще домохозяйкой была, детей растила.

Сейчас, мне кажется, люди уже видят мою работу, по делам, как говорится, судят, и, по моим ощущениям, уже воспринимают меня всерьез. Видят, что я тут не из-за зарплаты или чтобы просто отсидеться, я к этой работе отношусь серьезно.

- На что проводите праздник? Ведь бюджет сельского поселения явно не предусматривает таких трат.

- Можно было бы и не отмечать, но мы думали, думали и решили... Он был незапланированный, в районе удивились - вы почему его в декабре-то не запланировали, но я же только начинала работать, даже и не знала, что у нас юбилейная дата и что это вообще надо как-то учитывать в бюджете. Этот праздник мы проводим полностью за счет наших предпринимателей - сцену отстроили, это больше 50 тысяч, и подарки на спонсорские средства купили. Со стороны республики нам было сказано, что на какие-то культурные и спортивные мероприятия можем даже не замахиваться, но мы весь год старались изыскивать средства и вывозить в район тех же спортсменов...

Хорошо бы, конечно, наладить визиты артистов и спортсменов в район хотя бы раз в месяц. Но это такие, мелкие планы, есть и поважнее - садик, например. В нашем садике еще я ползала, строительство нового здания для него сейчас на самом первом месте, постоянно говорю об этом в районе. Сейчас садик работает, но там все на подпорках, опасно. А вторая глобальная проблема - качество дорог. Их вроде как и ремонтируют, но как? Дороги ужасные.

Предприниматели, которые у нас таксуют, не успевают машины чинить. А наш мост, на въезде в Бийку? Вы сюда заезжали - видели, что он сломан, ездим в объезд. Это дорога регионального значения, и если нам мост не отремонтируют до зимы, мы, возможно будем отрезаны, так сказать, от "большого мира". Мне сказали, что ремонт запланирован на будущий год, сумма потребуется большая, но, к сожалению, ломается все обычно не по плану....

- В каком состоянии сейчас бюджет поселения?

- Когда принимали бюджет, я сразу сказала - принимаем только на 12 месяцев. Мы заложили средства на зарплату, на налоги и чуть-чуть на электроэнергию, совсем не заложили на топливо даже. Приняли не дефицитный, нормальный бюджет, а сейчас по текучке я ходатайствами работаю: нужно на дрова - пишу на дрова, нужно на ремонт клуба - снова пишу, жду, дадут - не дадут... Пока с районом мы находим взаимопонимание.

- Не жалеете, что ввязались в такую деятельность?

- Вот уж, слава богу, 10 месяцев я протянула (смеется). Уйти никогда не поздно, просто сейчас уже понимаешь всю серьезность и масштаб проблем.... а когда идешь на это место, ты многое и не представляешь даже, все тонкости. И все поздравляют тебя с назначением, а ты думаешь - с чем поздравляют? Тут сочувствовать надо. А вообще, душа болит за село, и пока у меня есть силы бороться, я буду бороться. А ключи бросить можно в любой момент.

- Срок руководства сельским поселением - пять лет?

- Да. Я только втягиваюсь, и вообще, уже сейчас понимаю, что за пять лет много не сделаешь, только-только начнешь понимать, что к чему. И потому изберут другого человека - и он будет также до всего доходить.

- Хватает ли вам времени на семью?

- Сейчас не очень. Моей дочери 14 лет и какую-то часть домашней работы она взяла на себя. Сначала сложно было, но она видит, что мама работает, и стала втягиваться. Все равно стараюсь вечером всех собрать возле себя. Старший сын сейчас с армии пришел, продолжает учебу в томском колледж, дочь в девятый перешла, второй сын - в пятый класс, и младшая сейчас в подготовительный класс идет, ей пять с половиной лет. Еще и вокальная группа "Ивушки", где я пою, им время уделяю. А еще у меня семь голов скота и огород (смеется). Устаешь... Сначала думала - буду успевать что-то дома делать, но не выходит. И заготовок на зиму уже столько не делаю, как раньше. Ну, надо чем-то жертвовать. Я думаю, моя семья все понимает. Муж сначала был недоволен, а теперь уже понимает и где-то помогает мне, подсказывает.

Беседовала Инна Жулаева