Глава Турочакского почтамта регулярно присваивала себе выручку

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Чойского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем присвоения, совершенное с использованием своего служебного положения).

Как рассказывает сайт Следкома РА, с августа 2015 года по ноябрь 2016 года подозреваемая, являясь начальником одного из отделений почтовой связи Турочакского почтамта УФПС Республики Алтай - филиала ФГУП «Почта России», используя свое служебное положение, систематически присваивала денежные средства, вырученные почтовым отделением от реализации товаров. Размер ущерба составил около полумиллиона рублей.

После вскрытия факта хищения подозреваемую уволили.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.