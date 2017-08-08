Энергетики восстановили электроснабжение в Турочаке

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в селе Турочак, нарушенное в ночь на вторник ранее непогодой. Для устранения порывов линий электропередач были задействованы аварийно-восстановительные бригады энергетиков: 31 человек, 10 единиц техники.

Силы и средства в районах республики были в готовности к реагированию, поэтому как только стали поступать сообщения об отключениях, энергетики сразу же приступили к восстановительным работам, которые продолжались всю ночь, несмотря на плохую видимость и ненастную погоду, отмечает сайт правительства РА.

На социально-значимых объектах были задействованы резервные источники электропитания. В 10:20 по местному времени удалось устранить все порывы линий электропередач и восстановить электроснабжение полностью.

Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение, согласно которому ночью и днем 7 и 8 августа ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в горах и на перевалах – до 30 метров в секунду.