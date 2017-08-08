Власти незаконно раздали земельные участки на берегу Телецкого озера

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура Республики Алтай провела проверку исполнения федерального законодательства на территориях, прилегающих к Телецкому озеру. Как говорится на сайте ведомства, администрациями муниципальных образований «Турочакский район» и «Артыбашское сельское поселение» в нарушение требований Водного кодекса РФ и Земельного кодекса РФ частным лицам незаконно предоставлено пять земельных участков, расположенных на прителецкой территории.

Так, постановлением администрации МО «Турочакский район» предоставлен в аренду земельный участок площадью около 17 тыс. кв.м., частично расположенный на водном объекте – Телецком озере и его береговой полосе, которые являются собственностью Российской Федерации.

Нарушения выявлены и в деятельности лесопользователей. Так, ООО «Инвест Алтай», использующее лесной участок, расположенный в границах водоохранной зоны Телецкого озера, в нарушение требований Лесного кодекса РФ самовольно заняло лесной участок площадью 0,01 га, в целях размещения постройки (бани), без получения специального разрешения на использование участка.

По результатам проверки прокурор внес 7 представлений об устранении нарушений закона, возбудил 21 дело об административных правонарушениях.

В настоящее время все представления рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к изъятию земельных участков из незаконного владения, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 лица.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновным назначены наказания в виде предупреждений и штрафов на сумму более 1 млн рублей.