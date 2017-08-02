«ОНИЖЕДЕТИ»

Пустая молодость - беда.

Мудрость древних

Давно известно, что человек рождается как минимум с двумя способностями, одна из которых - талант. Такова наша людская природа. Но найти этот талант, вовремя его распознать мы, взрослые, так толком и не научились.

Все мы - жители Турочака радовались тому, как особенно красив был наш районный центр этой зимой. Разноцветными огнями светилась праздничная Ёлка у Дома Творчества и Досуга, всеми цветами радуги переливались ледовый городок и каток, превращая площадь в настоящую зимнюю сказку… А как хвалили односельчане подсветку Мемориала Славы! Но, увы, постепенно огни угасли. И причиной тому был отнюдь не технический износ световых гирлянд, а обычные воровство и вандализм. Гирлянды сорваны, лампочки разбиты, электрогнёзда разворочены, подсветка уничтожена… Кто в этом виноват?

Понятно, что не взрослым людям пришло в голову быть лампочки и рвать провода. Главные источники вандализма, как бы не старались мы об этом не думать, подростки, или, как их сегодня называют, "ОНИЖЕДЕТИ".

Причин подростковой агрессивности много. Можно сетовать на плохих родителей, на неустроенные семьи, безотцовщину и так далее. Всё это имеет место быть, и общественность в этом вопросе вряд ли может чем-то помочь. Задача по исправлению этого стоит перед нашими доблестными органами опеки.

Но есть ещё одна причина подростковой (а также юношеской) агрессивности, ответственность за которую целиком лежит на нас - взрослых. Это излишек неизрасходованной детской энергии, который в народе имеет простое, но очень точное определение "руки чешутся". Именно невостребованность того, что вложила в наших детей природа, и толкает их к поиску "приключений".

Именно эту невостребованную детскую энергию мы, взрослая общественность, ОБЯЗАНЫ направить в нужное русло. Тебе, отрок, нужны занятия по интересам - пожалуйста, мы их организуем. Выход твоей энергии в спорте - приходи, тебя ждут спортивные секции. У тебя неистребимая тяга к художественному творчеству - вот тебе мольберты, кисти, резцы. Ты привержен музыке - вот тебе музыкальные инструменты, аппаратура, сцена! Больше того: ты увлечён нетрадиционными видами спорта - начинай, мы поможем тебе их организовать…

Увы, это всего лишь мечта. Конечно, есть у нас в селе помимо основной школы и спортивная школа, и Центр детского творчества, и Школа искусств. Низкий поклон тем, кто в них трудится, кто сам, по своей инициативе взял на себя великий труд работы с детьми! Но, к большому сожалению, далеко не всем детям доступны эти блага. И таких неорганизованных детей - масса! И основная неизрасходованная энергия заключена именно в них!

Чем же занимаются те, кто не смог попасть в число избранных? Ответ на поверхности - ищут "приключений". И, будьте в этом уверены, находят! Кто обделён семейными радостями - стараются восполнить их местью всему доброму и красивому; кто наделён физической силой - ищут возможность сломать, согнуть, разрушить; кто наделён хитростью и излишним самомнением - создают группы с сомнительными целями. Это хорошо ещё, что детство и юношество мимолётны! Но навыки, приобретённые в детстве, чаще всего остаются с человеком на всю жизнь. Хорошо, если в семье это понимают и всеми силами стараются найти таланты у своих детей, развить их в верном направлении. А если нет?

Отсюда и появляется проблема "ОНИЖЕДЕТИ". Поглощённая "гаджетовыми" ценностями, всей неконтролируемой, низкопробной информацией Интернета, манящей простотой получения сомнительных удовольствий, мерзкими нравами "рынка", рекламой распущенности и вседозволенности, молодёжь начинает искать (и быстро находит!) выход своей энергии в расхристанности поведения и поиске дармовых выгод.

В то время как выход из этого, казалось бы, тупика - прост: найдите "онижедетям" выход энергии в мирных целях! Это просто… и, на самом деле, неимоверно трудно, если нам - взрослым, совсем даже не до них, не до их детских проблем…

Что делать! СМИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ БОРОТЬСЯ? (Где поставить запятую?)

На самом деле, не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Подавляющее число родителей, всё же, верно понимают свою роль в создании будущего для своих детей. У нас есть школьные и внешкольные места занятий с подрастающим поколением. Окружающая нас восхитительная природа тоже способствует сдерживанию негатива. Культурные традиции и наследственная культура Турочака незримо несут в детские души очищающие веяния чистоты и нравственности. Силы в борьбе за наше будущее поколение, как видим, немалые!

Но излишек энергии в тех подростках, кто ищет приключений в неподвластных нам местах, все же, велик. Дать полезное дело "шаловливым рукам" вполне по силам тем, кто имеет на это полное право: руководителям села, депутатскому корпусу и органам образования. Нельзя сбрасывать со счетов и тех взрослых, у которых у самих полно невостребованной энергии! Таких людей много - только дайте клич! Одна борцовская группа Николая Колесника чего стоит! Группы юных друзей полиции и МЧС тоже заняты полезным делом. Состязания всех мастей, волонтерские движения во всех направлениях, помощь в создании тренировочных площадок по всему селу, творческие группы по интересам, музыкальные квартирники - да мало ли чего могут создать энтузиасты ради детских радостей?! Но - АУ! - где они?

Беспокоит и то, что в этой важнейшей работе наши властные органы больше скромничают, чем на деле заботятся о детском досуге. Вроде бы их роль не так уж и трудна: найти, поддержать, помочь, направить… Но - тяжкие "государственные проблемы" срывают на корню даже те благие порывы, которые иногда прорываются у неравнодушного населения.

А "онижедети" не ждут! Энергия не ослабевает, напротив - всё чаще хлещет через край! Нельзя, чтобы её огромный потенциал был направлен только на разрушение! Сельская власть тоже чувствует эту проблему, но овладеть этой стихией только своими силами ей не под силу. Получается, выход только один - использовать энтузиазм тех, кто ощущает в себе талант "вождения детей", и всячески препятствовать тем, кто увлекает юное поколение в непотребном направлении.

Остаётся надеяться только на энтузиазм, на волонтёров, на подвижников, на увлечённых. Поэтому - АУ! - энтузиасты, люди с невостребованными педагогическими талантами! Мир детства ждёт ваших рук, ваших идей, ваших умений! Идите к детям! Общаясь с ними, вы обязательно встретите волшебную радость общения, ощутите на себе счастливую ауру детского обаяния, окунётесь в мир детской искренности, непосредственности и человеколюбия. Раскройте таящийся в вас талант, раскройте его себе и детям, и ваша жизнь заиграет яркими, ранее незнаемыми красками. А если же вы и своих детей увлечёте вашим человеколюбием, то этим вы и им поможете найти себя в неустойчивом современном мире. Дерзайте и обрящете - так говорят мудрецы, и им нужно верить!

Неравнодушный житель Турочака

P.S. Тема, поднятая в материале, очень актуальна. На самом деле, большая часть детей и подростков нашего села с некоторых пор оказалась вне зоны влияния. Ушли в прошлое пионерия и комсомол. Оставаясь наедине со своими желаниями и возможностями, подрастающее поколение легко сбивается с верного пути, часто отдаваясь негативу, льющемуся с многочисленных экранов. Мы понимаем и осознаём, что проблема детского досуга существует, и готовы решать её совместными усилиями с теми, кто готов участвовать в решении этой проблемы. С нашей стороны мы обещаем обустраивать и поддерживать в рабочем состоянии детские площадки; продолжать облагораживать скверы и места массового пребывания людей; провести ремонт тяжёлоатлетического зала по улице Советской.

Обращаемся к тем, кто согласен вместе с нами решать эту важнейшую НАШУ ОБЩУЮ ПРОБЛЕМУ, кто готов непосредственно заняться организацией детских и юношеских организаций и групп, основой которых будет развитие детских способностей и умений.

Приходите к нам, будьте с нами, вместе мы - СИЛА!

Глава Турочакского сельского поселения Виктор Осипов