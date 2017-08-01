Сладкая месть. Депутат из Турочакского района дважды повредил машину бывшей жены

Турочакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай окончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего депутата Турочакского сельского Совета депутатов. Он обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества.

По данным Следкома РА, 1 мая 2017 года в дневное время в селе Турочак мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей бывшей женой подошел к ее личному автомобилю, припаркованному возле дома, и разбил поленом стекла.

После разбирательства в отделе полиции обвиняемый вернулся, чтобы навредить бывшей супруге. Он взял штыковую лопату, зашел в гараж и снова нанес удары по лобовому стеклу автомобиля. Действиями обвиняемого потерпевшей причинен материальный ущерб более 15 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина признал свою вину, добровольно возместил причиненный имущественный ущерб.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно вместе с обвинительным заключением направлено прокурору.