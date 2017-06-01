Не сложно, но важно!

Субботник – это когда те,

Кто никогда не мусорит,

Убирают за теми,

Кто никогда за собой не убирает.

За свою жизнь каждый из нас производит десятки тонн отходов. Все вместе мы – жители когда-то прекрасной планеты – миллионы тонн ежедневно. Большую часть этого мусора составляют отходы из пластика. Во многих развитых странах (каковой позиционирует себя и Россия) немалую часть этого пластика перерабатывают и вторично пускают в производство. Для этого КАЖДЫЙ житель сортирует мусор, сдавая пластик в переработку, выбрасывая на свалку лишь органические отходы.

Вред пластика для природы колоссален – он не разлагается, как любой другой материал, а веками сохраняясь в почве и океанах, выделяет в них огромное количество токсинов. Вред для воздуха не менее опасен, ведь часть пластиковых отходов сжигают, при этом в атмосферу выбрасывается огромное количество смертельно ядовитого дыма, состоящего из диоксидов и тяжёлых металлов, оседающих в озоновом слое и возвращающихся на землю в виде беспощадных осадков.

Глобальность мусорной проблемы красочно видна и у нас в Турочаке. Дорожно-транспортное управление по-прежнему с трудом справляется с вывозом мусорных баков, нагрузка на которые в разы увеличилась с наступлением туристического сезона. Власть разводит руками, практически признавая своё бессилие перед мусорным монстром.

Что остаётся делать в такой ситуации? Пойти по примеру Сингапура – самой чистой страны в мире. Здесь местных жителей фантастически быстро приучили к чистоте с помощью... штрафов. Например, выбросить на улице бумажку обойдется вам в 500 долларов, если попадётесь на рецидиве – угодите за решётку. Тех, кому и этого покажется мало, и захочется “насвинячить” ещё, ждёт наказание палками. Плевок на улице стоит 1 000 долларов и так далее.

По причине того, что наши законодатели до поры до времени жалеют своих сограждан, нам приходится жить, по сути, на одной большой помойке. С этим срочно нужно что-то делать!..

Турочакская сельская администрация предлагает начать с малого: каждому с себя. МУСОР НЕОБХОДИМО СОРТИРОВАТЬ. Пластиковый (пакеты, упаковки, сломанные игрушки и прочее) складывать ОТДЕЛЬНО от остального. Когда этого “добра” накопится мешок, необходимо просто позвонить по телефону 22-4-28, 22-3-43 (БУ “Коммунальщик”) и оставить заявку на вывоз. ВСЁ! По мере накопления пластикового мусора “Коммунальщик” будет вывозить всё это на завод по переработке.

Кроме того, в июне текущего года “Коммунальщик” установит в Турочаке контейнеры ярко-жёлтого цвета – для пластика и всех видов пластмассы. Пошёл на работу – выбросил пакет... Кажется – такой пустяк... Но только представьте итоговый объём мусора, который, благодаря этому “пустяку” окажется не в атмосфере или ядом в почве, а станет новым стаканчиком или пакетом. Каждый из нас выбирает свой статус сам: либо ты ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ, либо – извините за прямоту – СВИНЬЯ. Выбор за вами, дорогие читатели и односельчане!

Татьяна ВАЙМЕР

P.S. Ещё одно доброе дело, организованное сельской администрацией совместно с общественным движением “Жить по Совести”, уже даёт свои первые результаты. В магазинах “Аникс” и “Холидей” стоят контейнеры для сбора отработавших батареек. О том, какой непоправимый вред наносят эти бомбы замедленного действия, оказавшись в почве и воде, широко известно. Так что, прежде чем выбросить батарейку вместе с остальным мусором, задумайтесь – слишком ли сложно бросить её по пути в магазин в специальный контейнер и спасти, таким образом, кубометр чистой воды или пять ещё не отравленной земли...